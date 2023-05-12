特朗普在美國有線電視新聞網（CNN）節目中表示，現在的政府「像喝醉的水手一樣隨便花錢」。相比之下，「債務違約更可取」。

戴蒙批評，特朗普不了解債務上限問題。戴蒙認為，美國如果出現債務違約，將會是「災難性的」，或引發投資者恐慌，並影響美國以外的其他市場。他指：「你越接近它，你就越感到恐慌。市場會變得動盪，也許股市會下跌，國債市場也會有自己的問題。」

戴蒙又指，很想徹底擺脫債務上限的問題。他形容：「整個債務上限情況非常不幸」、「永遠不應該以這種方式發生」。他又擔心，美國的信用評級可能會被降級，就像2011年債務上限危機期間一樣。

戴蒙稱，針對美國可能違約，該銀行每周進入戰情室開會一次以預做準備。

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