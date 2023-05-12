另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，儘管內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。近期歐美銀行業受壓亦為環球經濟前景增添不確定性。

考慮到第一季的實際數字以及上述各項因素，二零二三年全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的3.5%至5.5%。如果目前經濟復蘇的動力持續，增長率料會靠近預測區間的上限。政府將繼續密切留意情況。

消費物價通脹在第一季微升，儘管整體上維持溫和。基本綜合消費物價指數在第一季按年上升1.9%，略快於上一季1.8%的升幅。能源相關項目的價格進一步急升。外出用膳及外賣和衣履價格繼續顯著上升。然而，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。

展望未來，雖然外圍價格壓力應會稍為緩和，但預期在一段時間內會維持顯著。本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。整體而言通脹料會在二零二三年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。二零二三年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2.5%及2.9%，與《財政預算案》公布的預測相同。

其他報道

外交部：新加坡副總理兼財長黃循財明日起訪華 為期五日

潘渡與招證資管香港合作 推虛實資產管理及配置方案

高盛：港元拆息飇升 利好港銀淨息差

美聯儲理事Michelle Bowman：若通脹高企 仍需加息

新濠博亞塞浦路斯項目7月開業

李嘉誠基金會減持 郵儲銀行回應：屬日常財務安排

英國首季GDP按年增0.2% 按季增0.1% 避過通縮

法國興業銀行首季淨收入錄8.7億歐元 按年升逾半成

半日沽空金額98億 恒生中國企業沽空金額最多

中遠：收購漢堡港CTT碼頭 獲德國政府批准

OPPO據報結束旗下芯片設計哲庫業務

金融股推低大市 恒指半日跌20點 50天線失而復得 科指升1.2% 北水續流入