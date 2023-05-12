香港首季經濟增長2.7%。政府經濟顧問梁永勝指，展望未來，訪港旅遊業和本地需求將繼續是今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人次應會進一步增加，經濟情況和前景改善應能提振本地需求，儘管金融狀況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善、消費券的發放及「開心香港」的一系列活動將為私人消費提供額外支持。
另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓，儘管內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。近期歐美銀行業受壓亦為環球經濟前景增添不確定性。
考慮到第一季的實際數字以及上述各項因素，二零二三年全年實質本地生產總值增長預測維持在《財政預算案》公布的3.5%至5.5%。如果目前經濟復蘇的動力持續，增長率料會靠近預測區間的上限。政府將繼續密切留意情況。
消費物價通脹在第一季微升，儘管整體上維持溫和。基本綜合消費物價指數在第一季按年上升1.9%，略快於上一季1.8%的升幅。能源相關項目的價格進一步急升。外出用膳及外賣和衣履價格繼續顯著上升。然而，其他主要組成項目承受的價格壓力大致受控。
展望未來，雖然外圍價格壓力應會稍為緩和，但預期在一段時間內會維持顯著。本地成本壓力或會隨着經濟復蘇而上升。整體而言通脹料會在二零二三年餘下時間上升，儘管將大致保持溫和。二零二三年基本和整體消費物價通脹率的預測分別維持在2.5%及2.9%，與《財政預算案》公布的預測相同。
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