獨立成員。新公司的企業價值為34億歐元。對長和來說，今次組合營公司，變相減持在意大利的電訊資產。

WINDTRE將與新成立的公司簽訂長期服務協議，成為其網絡主要租戶，繼續為現有零售客戶提供服務。新公司成立後，WINDTRE將專注服務其零售客戶，以及在零售固網及流動通訊服務等核心業務以外拓展其他收入來源。

這家獨立網絡公司可發掘電訊批發市場的潛力，吸引B2B客戶和IT服務供應商。新公司的顧客亦得到保證，能與一個獨立於WINDTRE管理的流動通訊營運商合作。長和聯席董事總經理霍建寧表示：「這項交易符合集團的『輕資產』策略，讓我們收回網絡投資成本。同時WINDTRE的合作伙伴將維持網絡的先進技術，為我們的客戶帶來裨益，也使公司的營運支出和資本支出更加穩定。我們的合作夥伴EQT是基礎設施投資領域的著名投資者，我們期待與他們長期合作。」

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