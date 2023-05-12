長和（0001）宣佈與全球私募股權公司EQT 訂立一份協議，成立一家新公司，在意大利提供批發流動及批發固網通訊服務。長和在意大利的流動電訊業務 WINDTRE 將轉讓其在意大利的活躍網絡設備和批發流動及批發固網通訊服務業務予新公司。新公司將由EQT及長和分別持有60%及40% 股權，由一個管理局來監督營運，包括四名由EQT和長和提名的成員（各自提名兩名）及數名
獨立成員。新公司的企業價值為34億歐元。對長和來說，今次組合營公司，變相減持在意大利的電訊資產。
WINDTRE將與新成立的公司簽訂長期服務協議，成為其網絡主要租戶，繼續為現有零售客戶提供服務。新公司成立後，WINDTRE將專注服務其零售客戶，以及在零售固網及流動通訊服務等核心業務以外拓展其他收入來源。
這家獨立網絡公司可發掘電訊批發市場的潛力，吸引B2B客戶和IT服務供應商。新公司的顧客亦得到保證，能與一個獨立於WINDTRE管理的流動通訊營運商合作。長和聯席董事總經理霍建寧表示：「這項交易符合集團的『輕資產』策略，讓我們收回網絡投資成本。同時WINDTRE的合作伙伴將維持網絡的先進技術，為我們的客戶帶來裨益，也使公司的營運支出和資本支出更加穩定。我們的合作夥伴EQT是基礎設施投資領域的著名投資者，我們期待與他們長期合作。」
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