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黑桃資本在美上市SPAC   與越車企VinFast合併股值230億美元 

新濠國際（0200）主席何猷龍為首的黑桃資本旗下在美國上市的SPAC公司Black Spade Acquisition Co（美：BSAQ），宣布與VinFast Auto Pte. Ltd簽署業務合併協議。交易完成後，VinFast的股權價值將超過230億美元，並將在美國上市。

在今次合併交易中，VinFast 評估為擁有企業價值約270億美元，股權價值230億美元，該等價值不包括黑桃存放於信託的約1.69億美元現金。交易預計將於今年下半年完成。是次Black Spade Acquisition Co擬合併的VinFast成立於2017年，是Vingroup集團成員，生產一系列電動SUV、電動踏板車和電動巴士，並在越南、北美以及即將在歐洲出售。公司在海防設有第一期汽車製造基地，年產量能達30萬輛。

Black Spade Acquisition Co主席兼聯席行政總裁譚志偉表示：「VinFast通過在短短數年內，建立一個每年最多可生產多達30萬輛電動汽車的生產設施，並擁有一系列精美設計的高品質電動汽車，展示了其卓越的執行力。受惠於越南最大企業集團之一Vingroup的支持，VinFast已充分把握電動汽車生活方式的優勢，他們對VinFast未來在越南及全球的增長潛力感到非常興奮。」。VinFast Auto Pte. Ltd.全球首席執行官Thuy Le則指，與黑桃的合作夥伴關係及VinFast在美國上市，為他們未來的全球發展抱負提供理想的集資渠道。