在今次合併交易中，VinFast 評估為擁有企業價值約270億美元，股權價值230億美元，該等價值不包括黑桃存放於信託的約1.69億美元現金。交易預計將於今年下半年完成。是次Black Spade Acquisition Co擬合併的VinFast成立於2017年，是Vingroup集團成員，生產一系列電動SUV、電動踏板車和電動巴士，並在越南、北美以及即將在歐洲出售。公司在海防設有第一期汽車製造基地，年產量能達30萬輛。

Black Spade Acquisition Co主席兼聯席行政總裁譚志偉表示：「VinFast通過在短短數年內，建立一個每年最多可生產多達30萬輛電動汽車的生產設施，並擁有一系列精美設計的高品質電動汽車，展示了其卓越的執行力。受惠於越南最大企業集團之一Vingroup的支持，VinFast已充分把握電動汽車生活方式的優勢，他們對VinFast未來在越南及全球的增長潛力感到非常興奮。」。VinFast Auto Pte. Ltd.全球首席執行官Thuy Le則指，與黑桃的合作夥伴關係及VinFast在美國上市，為他們未來的全球發展抱負提供理想的集資渠道。