期內收入25.9億，按年增14%，主要受餐廳網絡擴展帶動。其中，香港收入按年跌2.2%，開設20間新餐廳。

人均消費，香港由59.7元升至61.5元，內地由58.3元跌至46.1元，新加坡由83元跌至82.4元，日本由96元跌至62.6元。

日均每餐廳收益，香港由41060元跌至38915元，內地由19666元跌至10383元，新加坡由23089元，跌至22207元，日本由51370元跌至19316元，整體由40175元跌至35767元。

餐廳業務的經營利潤率由20.9%下跌至17.2%，主要由於(i)所使用食品及飲料成本佔收益的百分比增加，原因為食品成本上漲；(ii)手續費用佔收益的百分比增加，原因為配送平台於2023財政年度的收費率較高；(iii)使用權資產折舊、租金及相關開支佔收益的百分比增加，原因為新餐廳的比例較高及於2023財政年度的銷售表現不佳；及(iv)廣告及推廣開支佔收益的百分比增加，原因為進入日本市場的廣告成本及在中國內地、新加坡及香港的市場營銷及品牌推廣開支普遍增加。

期內，食品及飲料成本由5.18億元增加19.7%至6.20億元，主要由於餐廳業務擴張及食品成本上漲。食品及飲料成本佔收益由22.8%升至23.9%。

員工成本由7.22億元，增加14.6%至8.28億元，主要由於(i)餐廳網絡擴大導致餐廳人員增加；及(ii)為應對擴張中國內地、新加坡及日本市場而增加總部及辦事處人員。員工成本佔收益由31.8%升至31.9%。

存貨周轉天數由10.4天增加至11.5天。

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