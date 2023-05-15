個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌4.5%，折合報323.6元；阿里巴巴（9988）跌1%，折合報83.47元；美團（3690）跌1.94%，折合報129.9元；匯控（0005）升0.06%，折合報58.8元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.3元。

道期現跌0.122%；標期現跌0.16%；納期現跌0.23%。日股現升0.65%，韓股現跌0.25%，澳股現跌0.19%。

VIX指數隔晚升0.59%或0.1點，報17.03點。

紐油現升0.05%或0.03美元，報70.08美元；布油現升0.01%或0.01美元，報74.18美元；金價現跌0.04%或0.96美元，報2009.81美元；LME 銅期貨隔晚升1.09%或89.5美元，報8253美元。美國10年期債息現升0.1%或0.0038厘，報3.4663厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司快今日公布業績，包括，中國黃金國際（2099）、敏華控股（1999）、三一國際（0631）、澳博（0880）等。

譚仔國際（2217）少賺30%，日均每餐廳收益跌10%，息10.5仙。

匯控（0005）支付5.8億元以了結欺騙行為及未獲批准使用通訊工具指控。

億達中國（3639）：無法於寬限期前支付優先票據利息。

合景泰富（1813）未能償還，1.19億美元債項。

維達（3331）澄清董事會未收到大股東出售股份新消息。

太平人壽競得浙商銀行（2016）逾6%股份，折讓32%。

博雅互動（0434）發盈喜，首季多賺最少1.1倍。

亞視（0707）宣布與深圳科技企業合作，以AI協助製作電視內容。

長和（0001）伙EQT組合營，變相減持意大利電訊資產。

恒指季檢結果出爐，華潤電力（0836）、紫金礦業（2899）、京東健康（6618）、攜程集團（9961）染藍。

國指方面，納入中國神華 （1088），剔走碧園 （2007），成份股數目維持50隻。

大聯盟發帖文， 要求電視廣播（0511）股東反對重選黎瑞剛及方和任董事。

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