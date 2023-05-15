恒指今早低開102點或0.53%，報19525點，大市成交金額24億元；國指今早低開31點或0.47%，報6632點。恒生科技指數開市報3847點，跌0.68%。金融、通訊服務、非必需消費品股推低大市。上升股份比例為4.6%，下跌為6.85%，無升跌為88.54%。

匯控（0005）、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）拖累大市。建行（0939）、港交所（0388）、平保（2318）貢獻恒指較多。

藍籌12隻升，39隻下跌，25隻無升跌。港交所（0388）升1.29%，報313.6元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌3.45%，報139.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股6隻升，16隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是京東健康（6618）開市報54元，升1.89%；跌幅最大的是京東（9618）開市報139.8元，跌3.45%。

恒指跌穿250天線(19698.97點)。科指跌穿10天線(3859.48點)。

多間公司快今日公布業績，績前表現如下，中國黃金國際（2099）開市報36.05元，升0.7%。敏華控股（1999）開市報6元，跌0.17%。三一國際（0631）開市報10.38元，跌0.19%。澳博（0880）開市報3.63元，升0.28%。

譚仔國際（2217）少賺30%，日均每餐廳收益跌10%，息10.5仙。無成交，報2.02元。

匯控（0005）支付5.8億元以了結欺騙行為及未獲批准使用通訊工具指控。開市報57.5元，跌2.13%。

億達中國（3639）：無法於寬限期前支付優先票據利息。無成交，報0.275元。

合景泰富（1813）未能償還，1.19億美元債項。開市報0.82元，跌2.38%。

維達（3331）澄清董事會未收到大股東出售股份新消息。無成交，報20.5元。

太平人壽競得浙商銀行（2016）逾6%股份，折讓32%。無成交，報2.92元。

博雅互動（0434）發盈喜，首季多賺最少1.1倍。開市報0.53元，升6%。

亞視（0707）宣布與深圳科技企業合作，以AI協助製作電視內容。開市報0.061元，跌3.17%。

長和（0001）伙EQT組合營，變相減持意大利電訊資產。開市報52.25元，升0.87%。

恒指季檢結果出爐，染藍股表現如下，華潤電力（0836）開市報18.8元，升1.4%。紫金礦業（2899）開市報11.56元，升1.76%。京東健康（6618）開市報54元，升1.89%。攜程集團（9961）開市報257.4元，無升跌。

國指納入中國神華 （1088）開市報27.45元，無升跌。剔走碧桂園 （2007）開市報1.87元，跌0.53%。

大聯盟發帖文， 要求電視廣播（0511）股東反對重選黎瑞剛及方和任董事。開市報5.72元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，海納星空科技（8297）創52周高，見0.201元，開市報0.201元，升2.55%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括金力永磁（6680）低見17.88元，開市報17.88元，跌0.89%；北森控股（9669）低見9.31元，開市報9.31元，跌1.79%。

創52周低，包括，中國聯塑（2128）低見5.94元，開市報5.94元，跌2.14%。

異動股

上升異動股，包括，滔搏（6110）開市報7.68元，升14.97%；香港航天科技（1725）開市報12元，升14.94%；神話世界（0582）開市報0.115元，升9.52%；中國新電信（8167）開市報0.062元，升6.9%；博雅互動（0434）開市報0.53元，升6%；堅寶國際（0675）開市報0.62元，升5.08%；亞洲雜貨（8413）開市報0.169元，升4.97%；英皇證券（0717）開市報0.065元，升4.84%；南戈壁（1878）開市報0.98元，升4.26%。

下跌異動股，包括，瑞風新能源（0527）開市報0.046元，跌8%；環康集團（8169）平上市低位0.028元，開市報0.028元，跌6.67%；中國聖牧 （1432）開市報0.305元，跌6.15%；光啟科學（0439）開市報0.141元，跌5.37%；寶新金融（1282）開市報0.16元，跌5.33%；建業新生活（9983）開市報2.69元，跌5.28%；權威金融（0397）開市報0.154元，跌4.94%。

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