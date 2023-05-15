匯豐資本市場及證券服務常務總監兼大中華區業務發展主管何嘉儀表示，「『互換通』正式啟動，即時為國際投資者帶來效益，同時體現內地持續有序開放金融市場。匯豐非常高興能夠參與其中，幫助投資者透過全新的互聯互通渠道，流暢和有效地管理人民幣債券投資的利率風險」。

匯豐香港作為活躍於在岸債券市場的投資者，今天亦與匯豐中國及其他交易對手完成「北向互換通」交易。

何嘉儀續說，「『互換通』讓境外投資者可以透過中央清算機制及熟悉的模式進行交易，參與境內金融衍生品市場，善用當中的流動性，相信內地作為全球第二大固定收益資產市場的吸引力將進一步增加。與此同時，我們相信香港離岸風險管理中心的地位將會更為穩固」。

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