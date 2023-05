她在 Twitter 上轉發了馬斯克的話,並感謝他稱:「你創造更光明未來的願景一直鼓舞著我。我很高興能幫助將這一願景帶入 Twitter , 並共同改變這個平台。」

她又提到,自己不像馬斯克那樣多產(現在還沒有),但會同樣致力於這個平台的未來。她又指,用戶的反饋對 Twitter 未來至關重要。「讓我們繼續對話,共同打造推特 2.0 。」

Thank you @elonmusk!

I’ve long been inspired by your vision to create a brighter future. I’m excited to help bring this vision to Twitter and transform this business together! https://t.co/BcvySu7K76— Linda Yaccarino (@lindayacc) May 13, 2023