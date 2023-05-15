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【有片：埋身擊】紐約期油走勢反覆 料於63至74美元區間上落

紐約期油走勢持續反覆，雖然上月尾受到油組減產影響而上升，但市場憂慮環球經濟步入衰退，令紐約期油持續反覆偏軟。從技術走勢上分析，預期紐約期油將會維持在63至74美元區間波動，投資者應採取高沽低買策略。至於詳細技術分析和投資策略，請大家留意視頻內容。