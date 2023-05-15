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敏華︰今年續開800-1000門店

梳化品牌「芝華仕」的母公司敏華（1999）管理層表示，今年（2024財年）將繼續開店800-1000家，當中訂製業務門店繼之前開店50家後，2024財年將再增200家。集團指，雖然目前內地消費及房地產市場仍然疲軟，但內地功能沙發的滲透率仍然低，故會持續下沉三至五線城市，認為按目前敏華僅6,471間品牌專賣店，「（開店）天花板遠遠未到」。

集團又透露，訂製業務今年仍持續在開店階段，暫時對業績貢獻不大，亦因業務模式需要運行更暢順，將成為新增長點。目前該業務仍維持在單品類銷售，今年再開店200家，門店目前面積約400至600平方米，在業務更成熟後將擴至整家業務的多品類發展。

海外市場方面，因為產品及人員組織上有錯誤，但經過調整，相信今年可企穩，再下滑概率不高，但要再有持續性的大幅增長，料需要待明年才有較理想的增長。

至於談到內地消費及房地產行業疲軟，主席黃敏利指出，即使房地產行業縮細仍是十萬億級市場，雖然近兩三年新房市場下行，未來兩十年亦不可能再出現另一批北上廣深的城市，連深圳都不一定是人口流入的城市時，大規模城鎮化一去不回。內地家具行業以往由新房銷售帶動，但現在已有翻天覆地的轉變，料未來由新房市場帶動的需求將下跌70-80%，未來家具消費將轉化成「被動式消費」，「你不來勾引我，我也沒想換家具」，與歐美、香港模式相近。

他指，未來行業要更主動積極勾引消費者更換家具，而以往由80%由賣場銷售，慢慢掉至50%水平，現在已轉為電商、拎包入住等取締，在行業渠道多樣化、碎片化下，敏華在電商及直播發力及調整，一改以往只靠開店帶動銷售，料未來電商業務仍有大增長。

至於2023財年集團為Home集團進行了大額商譽減值撥備，涉及近1.34億元。黃敏利指出，以往五年與Home集團合作均賺錢，但自戰爭以來，工廠人員因徵兵致減少一半，導致由盈轉虧。加上歐洲能源價格上漲快速，令歐洲市場業務成本亦上升，所以整個Home集團過去月份仍處虧損，未來一年仍未見到重新盈利的機會，但會研究減虧及提前進行撥備。

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