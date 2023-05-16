道瓊斯工業平均指數收漲47點，升幅0.15%，報33348點。標普500指數收漲12點，升幅0.3%，報4136點。納斯達克綜合指數收漲80點，或0.66%，報12365點。

高盛升0.8%，報322.07美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻16點，而聯合健康跌0.89%，報486.86元，拖低道指28點。

科技股方面，蘋果收市報172.07元，跌0.28%，谷歌母公司Alphabet收市報116.51元，跌0.85%，亞馬遜收市報111.2元，升0.85%，Facebook收市報238.86元，升2.15%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.26%，報466點。德國DAX指數收漲0.03%，報15917點；法國CAC 40指數漲0.05%，報7418點；英國富時100指數收漲0.3%，報7777點。

納斯達克中國金龍指數收漲4.08%，報6660點。

美國2年期債息曾高見4.0272厘，是5月10日4.0619厘後最高。收市報4.0104厘，是5月9日後收市新高，當日報4.0221厘。連升2日，累計升0.1111厘。

美國10年期債息曾高見3.5094厘，是5月10日3.5262厘後最高。收市報3.5019厘，是5月9日後收市新高，當日報3.5186厘。連升2日，累計升0.1176厘，對上一次連升2日是5月5日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至48.943點，是5月11日45.947基點後最窄。收市報51.273基點，是5月10日後收市最窄。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至164.139基點，是5月2日147.81基點後最窄。收市報164.184基點，是5月1日後收市最窄，當日報146.397基點。連升3日，累計升16.172基點，對上一次連升3日是5月8日。

道指曾升最多0.3%，是5月10日後最大升幅。高見33400.3點，是5月12日33406.4點後最高。收市報33348.6點，是5月10日後收市新高，當日報33531.33點。

標指曾升最多0.42%，是5月10日後最大升幅。高見4141.25點，是5月12日4143.74點後最高。收市報4136.28點，是5月10日後收市新高，當日報4137.64點。

納指曾升最多0.75%，是5月10日後最大升幅。高見12376.4點，是2022年8月26日12655.84點後最高。收市報12365.21點，是2022年8月25日後收市新高，當日報12639.27點。

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