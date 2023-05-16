moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升218點 夜期高水214點 百度、名創優品等業績

美股向上，港股ADR升218點或1.08%，報20189點，即月恒指夜期升226點，報20185點，夜期高水214點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.9%，折合報347.46元；阿里巴巴（9988）升1.29%，折合報86.55元；美團（3690）升2.19%，折合報139.28元；匯控（0005）升1.7%，折合報60.26元；建行（0939）升0.05%，折合報5.39元。

道期現跌0.125%；標期現跌0.11%；納期現跌0.05%。日股現升0.56%，韓股現升0.66%，澳股現跌0.24%。

VIX指數隔晚升0.52%或0.09點，報17.12點。

紐油現升0.3%或0.21美元，報71.33美元；布油現升0.33%或0.25美元，報75.48美元；金價現跌0.09%或1.88美元，報2014.61美元；LME 銅期貨隔晚升0.23%或19.5美元，報8272.5美元。美國10年期債息現無升跌，報3.5019厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，百度（9888）、名創優品（9896）、高鑫零售（6808）、騰訊音樂（1698）等。

阿里：2022年報獲美國SEC審查通過。

Michael，Burry增持阿里、京東。

阿里影業（1060）及阿里健康（0241）各有非執董回歸集團事務呈辭。

越秀地產（0123）供股，獲第二大股東廣州地鐵不可撤回供股承諾。

澳博（0880）首季虧損8.69億按年收窄。

敏華（1999）︰今年續開800-1000門店。

和記電訊（0215）、香港寬頻（1310）擴大合作，延伸至企業5G市場。

 

其他報道

Michael Burry增持阿里 京東

阿里：2022年報獲美國SEC審查通過

美債上限談判未見進展 美債息升 美股向上 納指創9個月高 金龍指數升4%

北水增持鼎豐 減持工行