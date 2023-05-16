個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.9%，折合報347.46元；阿里巴巴（9988）升1.29%，折合報86.55元；美團（3690）升2.19%，折合報139.28元；匯控（0005）升1.7%，折合報60.26元；建行（0939）升0.05%，折合報5.39元。

道期現跌0.125%；標期現跌0.11%；納期現跌0.05%。日股現升0.56%，韓股現升0.66%，澳股現跌0.24%。

VIX指數隔晚升0.52%或0.09點，報17.12點。

紐油現升0.3%或0.21美元，報71.33美元；布油現升0.33%或0.25美元，報75.48美元；金價現跌0.09%或1.88美元，報2014.61美元；LME 銅期貨隔晚升0.23%或19.5美元，報8272.5美元。美國10年期債息現無升跌，報3.5019厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，百度（9888）、名創優品（9896）、高鑫零售（6808）、騰訊音樂（1698）等。

阿里：2022年報獲美國SEC審查通過。

Michael，Burry增持阿里、京東。

阿里影業（1060）及阿里健康（0241）各有非執董回歸集團事務呈辭。

越秀地產（0123）供股，獲第二大股東廣州地鐵不可撤回供股承諾。

澳博（0880）首季虧損8.69億按年收窄。

敏華（1999）︰今年續開800-1000門店。

和記電訊（0215）、香港寬頻（1310）擴大合作，延伸至企業5G市場。

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