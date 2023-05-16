moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開212點 升穿20天、50天線 科指升1.6% 京東、嗶哩嗶哩升4%

 

恒指今早高開212點或1.07%，報20183點，大市成交金額15億元；國指今早高開72點或1.07%，報6852點。恒生科技指數開市報3990點，升1.66%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為10.27%，下跌為1.97%，無升跌為87.75%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。新世界發展（0017）、康師傅（0322）、長建（1038）拖累大市。

藍籌58隻升，2隻下跌，16隻無升跌。京東（9618）升4.18%，報147元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌0.5%，報20.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報153.1元，升4.65%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報38.75元，跌0.13%。

恒指升穿20天線(19982.21點)、50天線(19994.56點)。科指升穿20天線(3922.85點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報124.6元，升3.06%。名創優品（9896）無成交，報33.2元。高鑫零售（6808）開市報3.27元，跌1.21%。騰訊音樂（1698）開市報29.55元，升1.37%。

阿里：2022年報獲美國SEC審查通過。阿里（9988）開市報86.8元，升1.58%。

Michael，Burry增持阿里、京東。京東（9618）開市報147元，升4.18%。

阿里影業（1060）及阿里健康（0241）各有非執董回歸集團事務呈辭。開市報5.17元，升1.17%。

越秀地產（0123）供股，獲第二大股東廣州地鐵不可撤回供股承諾。開市報9.44元，跌0.11%。

澳博（0880）首季虧損8.69億按年收窄。開市報3.61元，無升跌。

敏華（1999）︰今年續開800-1000門店。開市報6.36元，升5.82%。

和記電訊（0215）、香港寬頻（1310）擴大合作，延伸至企業5G市場。和記電訊開市報1.31元，跌2.96%。香港寬頻（1310）開市報5.52元，跌3.16%。

破頂股表現

破頂股包括，越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.64元，開市報0.64元，無升跌；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.073元，開市報0.073元，升2.82%；江南集團（1366）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升1.27%。

破底股方面

創上市新低，民生教育（1569）低見0.35元，開市報0.35元，跌1.41%。

異動股

上升異動股，包括，大洋集團（1991）開市報0.275元，升10.89%；南方通信（1617）開市報0.094元，升10.59%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.09元，升8.43%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.068元，升7.94%；亞洲雜貨（8413）開市報0.172元，升7.5%；煜榮集團（1536）開市報0.16元，升7.38%；虎視傳媒（1163）開市報0.18元，升7.14%；敏華控股（1999）開市報6.36元，升5.82%；寶新金融（1282）開市報0.165元，升5.77%；海納星空科技（8297）開市報0.223元，升5.69%。

下跌異動股，包括，成都高速（1785）開市報1.86元，跌9.71%；國農金融投資（8120）開市報0.118元，跌4.84%；康健國際醫療（3886）開市報0.29元，跌3.33%；香港寬頻（1310）開市報5.52元，跌3.16%；中國鐵塔（0788）開市報0.94元，跌3.09%；和記電訊香港（0215）開市報1.31元，跌2.96%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報6.795元，跌2.79%；利時集團控股（0526）開市報0.039元，跌2.5%；康聖環球（9960）開市報1.73元，跌2.26%。

其他報道

巴郡沽清台積電

港股ADR升218點 夜期高水214點 百度、名創優品等業績

Michael Burry增持阿里 京東

阿里：2022年報獲美國SEC審查通過

美債上限談判未見進展 美債息升 美股向上 納指創9個月高 金龍指數升4%

北水增持鼎豐 減持工行