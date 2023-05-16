恒指今早高開212點或1.07%，報20183點，大市成交金額15億元；國指今早高開72點或1.07%，報6852點。恒生科技指數開市報3990點，升1.66%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為10.27%，下跌為1.97%，無升跌為87.75%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。新世界發展（0017）、康師傅（0322）、長建（1038）拖累大市。

藍籌58隻升，2隻下跌，16隻無升跌。京東（9618）升4.18%，報147元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌0.5%，報20.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，1隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報153.1元，升4.65%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報38.75元，跌0.13%。

恒指升穿20天線(19982.21點)、50天線(19994.56點)。科指升穿20天線(3922.85點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報124.6元，升3.06%。名創優品（9896）無成交，報33.2元。高鑫零售（6808）開市報3.27元，跌1.21%。騰訊音樂（1698）開市報29.55元，升1.37%。

阿里：2022年報獲美國SEC審查通過。阿里（9988）開市報86.8元，升1.58%。

Michael，Burry增持阿里、京東。京東（9618）開市報147元，升4.18%。

阿里影業（1060）及阿里健康（0241）各有非執董回歸集團事務呈辭。開市報5.17元，升1.17%。

越秀地產（0123）供股，獲第二大股東廣州地鐵不可撤回供股承諾。開市報9.44元，跌0.11%。

澳博（0880）首季虧損8.69億按年收窄。開市報3.61元，無升跌。

敏華（1999）︰今年續開800-1000門店。開市報6.36元，升5.82%。

和記電訊（0215）、香港寬頻（1310）擴大合作，延伸至企業5G市場。和記電訊開市報1.31元，跌2.96%。香港寬頻（1310）開市報5.52元，跌3.16%。

破頂股表現

破頂股包括，越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.64元，開市報0.64元，無升跌；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.073元，開市報0.073元，升2.82%；江南集團（1366）創52周高，見0.4元，開市報0.4元，升1.27%。

破底股方面

創上市新低，民生教育（1569）低見0.35元，開市報0.35元，跌1.41%。

異動股

上升異動股，包括，大洋集團（1991）開市報0.275元，升10.89%；南方通信（1617）開市報0.094元，升10.59%；鼎豐集團汽車（6878）開市報0.09元，升8.43%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.068元，升7.94%；亞洲雜貨（8413）開市報0.172元，升7.5%；煜榮集團（1536）開市報0.16元，升7.38%；虎視傳媒（1163）開市報0.18元，升7.14%；敏華控股（1999）開市報6.36元，升5.82%；寶新金融（1282）開市報0.165元，升5.77%；海納星空科技（8297）開市報0.223元，升5.69%。

下跌異動股，包括，成都高速（1785）開市報1.86元，跌9.71%；國農金融投資（8120）開市報0.118元，跌4.84%；康健國際醫療（3886）開市報0.29元，跌3.33%；香港寬頻（1310）開市報5.52元，跌3.16%；中國鐵塔（0788）開市報0.94元，跌3.09%；和記電訊香港（0215）開市報1.31元，跌2.96%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報6.795元，跌2.79%；利時集團控股（0526）開市報0.039元，跌2.5%；康聖環球（9960）開市報1.73元，跌2.26%。

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