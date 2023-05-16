而上月投贊成票的芝加哥聯儲行長Austan Goolsbee表示，「我們去年加息500個基點的影響仍然很大。而且信貸條件收緊。我認為我們應該格外小心」，「我們需要考慮到這一點，唯一的辦法就是靜觀其變」。不過他沒有表示支持6月暫停加息，而是說官員們還要評估接下來幾周公佈的數據。

亞特蘭大聯儲行長Raphael Bostic則表示，「我的基線預測是到2024年晚些時候再真正考慮降息」，「如果你看看大多數通脹指標，它們仍然是我們目標的兩倍。所以還有很長的路要走」。

Bostic表示，「如果問我對下一步利率調整是偏向加息還是降息，我會說我們可能必須上調利率。現在看到的是通脹一直居高不下。消費者支出方面表現出了真正的韌性，勞動力市場仍然非常緊張」，「所有這些都表明，物價仍有上行壓力。但這也並非我的基線預期」。

Bostic表示，「合適的政策實際上就是等，看看我們已經採取的政策行動會導致經濟放緩多少」。

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