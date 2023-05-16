據旭輝公告，公司延遲刊發2022年度業績，以及核數師德勤收到一封匿名信對公司與旭輝永升之間若干交易提出一些未經證實的質疑，聲稱涉及總金額18億元人民幣等。

德勤要求旭輝及旭輝永升採取額外程序以使其能完成其對集團2022年度綜合財務報表的審核工作。德勤建議董事會的審核委員會對該等交易的商業實質和業務理據及集團遵守上市規則之情況展開獨立調查。

旭輝及旭輝永升指，為確保經審核的二零二二年全年業績能夠儘快刊發，董事會認為向前推進委任另一位核數師並儘快完成審計，符合公司及其股東、債權人及其他持份者的最大利益。因此，公司已就更換核數師的意向通知德勤。在經溝通後，德勤已辭任公司核數師，昨（5月15日）起生效。

旭輝及旭輝永升又同時委任上會栢誠擔任公司新核數師，以填補德勤辭任後產生的臨時空缺。兩公司指，將與新核數師合作，儘快完成2022年度綜合財務報表的審核，使經審核的2022年全年業績可予以刊發。旭輝及旭輝永升自3月31日起停牌，將繼續停牌。

銀河聯昌報告指出，監於旭輝及旭輝永升希望加快完成2022年度業績審計工作，故對其更換核數師並不感到意外。但新核數師的上任意味審計工作將從頭開始，料刊發2022年業績需額外兩個月時間，公司需繼續停牌。

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