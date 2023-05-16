花樣年在今年1月9號正式公布第一版的重組方案，3月9號是生效日，在兩個月時間之內，爭取了大概76%以上的支持率。葉倩瑩指出，公司在談判整個重組方案的時候，一直都有跟不同的利益相關方溝通，包括第二大股東TCL實業。

葉倩瑩指，較高的重組支持協議加入率表明，絕大多數離岸債權人認為重組計劃是公司恢復正常運營過程，並為所有利益相關者實現價值最大化的可行途徑。

在整個重組方案里，第一大股東曾寶寶亦把其股東貸款作為債轉股部分，另外曾寶寶也會引入外部新的資金投入到重組計劃中，希望持續跟TCL有建設性的溝通，希望可以得到各利益相關者利益最大化的優化方案。

據花樣年介紹，其債務重組方案主力去槓桿，當中包括總共13億美元的債轉股的部分；其次是控股股東和戰略投資也會注入一筆新的資金，來實現公司持續經營、減債；另外關於公司治理、審計，還有一些對外的安排上面，方案里也有覆蓋到。

陶豐恬則指，在境內債方面已成立了專項小組在和境內債權人進行積極有效的溝通。今年5月4日進行了兩隻境內公募債的展期，獲得了有效的通過。此次議案將還款期限最長延長到了2028年的6月30日，也可以說在債權人的支持下，極大地給境內運營爭取了更長的時間。剩餘的三隻公募債也在積極地和債權人溝通，爭取長時間有效的展期，也給境內運營爭取更久的時間。

值得留意的是，TCL與花樣年的關係早在2020年出現微妙變化，當年4月花樣年曾披露TCL集團持有花樣年已發行股本的20.06%，而花樣年控股股東Fantasy Pearl則持有57.46%，雙方合計持股77.52%，令公眾持股量低於25%下限。雖然花樣年申明TCL獨立於Fantasy Pearl，且公司現正考慮採取行動恢復公司的公眾持股量。

同年4月，在花樣年的股東週年大會上，作為TCL董事長的李東生及TCL高管廖騫，在重選非執董的議案卻意外落榜，反對票分別達到99.66%及81.25%，兩人未能連任，作為第二大股東的TCL突然在花樣年董事局中徹底出局令市場感到意外。當時花樣年回應內媒指，「近年來，公司與TCL公司並無業務往來」，此次被股東投出局的兩位董事（李東生及廖騫）即亦很少參與公司董事會會議。

但在不足半年後的2020年12月17日，花樣年又突然公布，再次委任廖騫為非執董﹔在四日後，亦即12月21日TCL申報減持花樣年，持股降至17.55%，而當時Fantasy Pearl的持股降至57.45%，令雙方持股合計正好75%，令花樣年成功符合聯交所規定的公眾持股量25%水平。不過廖騫又在2021年9月再次辭任，而其後TCL在花樣年的持股便一直維持在17.54%水平。

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