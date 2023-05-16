內地4月經濟數據顯示復蘇漸失動力，市場觀望拜登與麥卡錫就債務上限談判，美期微跌，美債息向下，港股亦先升後跌，競價時段後由跌轉升，但全日成交大跌22%至不足800億元，北水流入亦減少14%。

恒指今早高開212點見全日高位，午後進一步倒跌最多79點，全日高低波幅292點。通訊服務、非必需消費品股推動大市。全市上升股份比例為25.42%，下跌為35.19%，無升跌為39.37%。

恒指收市升7點或0.04%，報19978點，大市成交金額783億元，較上日減少22.86%，是5月3日662.46億元成交後最少；國指升9點或0.14%，報6789點。恒生科技指數收報3958點，升0.83%。

藍籌股成交金額339.62億元，佔大市成交43.37%；科指成份股成交金額179.42億元，佔大市成交22.91%；國指成份股成交金額294.98億元，佔大市成交37.67%。

窩輪及牛熊證成交金額減少30.47%，至91.51億元，佔大市成交11.67%。牛熊證成交金額39.33億元，減少44%；窩輪成交金額52.18億元，減少14.98%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、建行（0939）、中移動（0941）拖累大市。

藍籌30隻升，43隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升5.33%，收報8.3元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌5%，收報1.71元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股19隻升，11隻下跌。升幅最大的是京東（9618）收報146.8元，升4.04%；跌幅最大的是京東健康（6618）收報52.5元，跌3.05%。

恒指曾跌穿10天線(19894.44點)、20天線(19971.96點)，失守50天線(19990.46點)。科指升穿20天線(3921.22點)，受制於50天線(4024.18點)。

北水南下合計淨流入14.09億元，較上日減少14.73%，連續第2日流入，累計流入30.62億元，對上一次連續2日淨流入是5月9日。南水北上合計淨流出34.01億元人民幣，終止連續7日流入。

午後消息股表現

名創優品（9896）第三季經調整利潤大增3.4倍。收報34.05元，升2.56%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報124.3元，升2.81%。高鑫零售（6808）收報3.35元，升1.21%。騰訊音樂（1698）收報30.85元，升5.83%。

阿里：2022年報獲美國SEC審查通過。阿里（9988）收報85.75元，升0.35%。

Michael Burry增持阿里、京東。京東（9618）收報146.8元，升4.04%。

阿里影業（1060）及阿里健康（0241）各有非執董回歸集團事務呈辭。收報5.08元，跌0.59%。

越秀地產（0123）供股，獲第二大股東廣州地鐵不可撤回供股承諾。收報9.38元，跌0.74%。

澳博（0880）首季虧損8.69億按年收窄。收報3.55元，跌1.66%。

敏華（1999）︰今年續開800-1000門店。收報5.62元，跌6.49%。

和記電訊（0215）、香港寬頻（1310）擴大合作，延伸至企業5G市場。和記電訊收報1.28元，跌5.19%。香港寬頻收報5.47元，跌4.04%。

破頂股表現

破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見2.8元，收報2.73元，升0.74%；博維智慧（1204）創上市新高，見2.92元，收報2.63元，跌2.59%；正味集團（2147）創上市新高，見1.16元，收報1.12元，升13.13%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1029元，收報1029元，升0.02%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見15.07元，收報15.07元，升0.67%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1067.2元，收報1067.2元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見525.65元，收報525.65元，升0.01%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.44元，收報2.1元，跌8.3%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；越南製造加工出口（0422）創52周高，見0.66元，收報0.64元，無升跌；首程控股（0697）創52周高，見2.2元，收報2.19元，升1.39%；亞洲電視控股（0707）創52周高，見0.074元，收報0.061元，跌14.08%；上海實業環境（0807）創52周高，見1.29元，收報1.29元，升2.38%；譚木匠（0837）創52周高，見3.83元，收報3.7元，跌1.07%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.55元，收報0.51元，無升跌；中國創新投資（1217）創52周高，見0.01元，見52周低0.01元，收報0.01元，無升跌；雲能國際（1298）創52周高，見1元，收報1元，無升跌。

破底股方面

36隻股份創上市新低，其中十隻包括，中駿商管（0606）低見1.42元，收報1.45元，跌2.03%；合景泰富（1813）低見0.7元，收報0.76元，升2.7%；民生教育（1569）低見0.335元，收報0.345元，跌2.82%；新世紀醫療（1518）低見0.36元，收報0.41元，跌5.75%；中原建業（9982）低見0.435元，收報0.44元，跌4.35%；原生態牧業（1431）低見0.145元，收報0.148元，跌3.27%；聯易融（9959）低見2.51元，收報2.54元，跌2.68%；中國投資開發（0204）低見0.245元，收報0.25元，跌1.96%；中國智能健康（0348）低見0.11元，收報0.11元，跌1.79%；神話世界（0582）低見0.1元，收報0.102元，跌4.67%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，勝獅貨櫃（0716）低見0.58元，收報0.58元，無升跌；佳兆業健康（0876）低見0.035元，收報0.038元，升5.56%；力寶華潤（0156）低見0.09元，收報0.092元，跌5.15%；正商實業（0185）低見0.69元，收報0.72元，無升跌；博富臨置業（0225）低見8.19元，收報8.19元，跌0.12%；太興置業（0277）低見3.8元，收報3.8元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.221元，收報0.233元，升2.19%；東建國際（0329）低見0.65元，收報0.65元，跌1.52%；莊士機構國際（0367）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；實力建業（0519）低見0.052元，收報0.058元，升5.45%。

異動股

上升異動股，包括，千盛集團控股（8475）收報0.405元，升35%；布萊克萬礦業（0159）收報0.198元，升32%；恒發光學（1134）收報0.63元，升29.9%；富匯國際集團控股（1034）收報0.51元，升29.11%；VESYNC（2148）收報3.98元，升27.16%；駿傑集團控股（8188）收報0.11元，升25%；曠逸國際（1683）收報0.195元，升20.37%；亞洲速運（8620）收報0.224元，升19.79%；利駿集團香港（8360）創52周高，見2.1元，收報2.09元，升18.75%；世紀金花（0162）收報0.11元，升18.28%。

下跌異動股，包括，瑞鑫國際集團（0724）收報0.161元，跌26.48%；中國鑄晨８１（0810）收報1.01元，跌22.9%；易通訊集團（8031）收報0.445元，跌21.93%；中國集成控股（1027）見52周低0.3元，收報0.31元，跌16.22%；首都金融控股（8239）收報0.58元，跌15.94%；京城佳業（2210）收報2.98元，跌15.58%；明發（0846）收報0.28元，跌15.15%；泰錦控股（8321）收報0.188元，跌14.55%；金石資本集團（1160）收報0.385元，跌14.44%。

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