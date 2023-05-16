去年內地降低貸款基準利率扶助企業和樓市，去年內銀淨息差按年降0.13厘至1.94厘，今年首季23間披露淨息差的內銀當中，分別只有1間持平或上升，其餘都按年下跌。安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑預期，今年淨息差仍有收窄壓力，但收窄幅度會較去年為少。
梁成傑指出，內地仍在初步復蘇，政策支持加大信貸投放，因此貸款利率應會持續低企支持企業信貸。不過內地通脹平穩，存款利率有條件下降，近期已開始下調，而過去銀行已讓利不少，貸款利率雖再降空間但未必需要下降太多。雖然今年息差下降幅度有限。
梁成傑指，雖然內銀低息差會維持一段時間，但在貸款維會維持增長下，長遠而言淨利息收入不一定長期負增長，而內銀亦向零售業務轉型，今年金融市場波動相信較去年低，消除去年對理財業務的負影響。
去年內銀純利增長由撥備減少帶動，安永華南區金融服務主管合夥人張秉賢指出，除視乎銀行本身不良貸款率外，宏觀經濟指標也有很大影響，所以今年信貸撥備也要視乎今年經濟恢復是否符合預期。整體而言，內銀利潤要綜合收入、信貸撥備、公允價值等數據，因此暫難在5月推算餘下月份表現，但認為現時沒有特別重大負面因素偏離復蘇軌道。
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