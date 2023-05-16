文章日期：2023年5月16日 17:56
老牌貨倉股安全倉（0237）發出盈利預警，受到投資物業重估及金融資產公平值虧損影響，料2023年度3月底止全年營業額及除稅前虧損將分別約1.47億元及1.76億元，即連續四年出現稅前虧損。該集團料，投資物業重估產生的公平值虧損約2.12億元，金融資產公平值虧損約4100萬元。
該集團目前在港主要持有葵涌安全倉、觀塘振萬廣場寫字樓及經營多功能商務中心The Lu+。其股價今天升0.5%，收報2元。
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