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安全倉發盈警 預告全年稅前虧損1.76億

老牌貨倉股安全倉（0237）發出盈利預警，受到投資物業重估及金融資產公平值虧損影響，料2023年度3月底止全年營業額及除稅前虧損將分別約1.47億元及1.76億元，即連續四年出現稅前虧損。該集團料，投資物業重估產生的公平值虧損約2.12億元，金融資產公平值虧損約4100萬元。