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美數據顯示經濟韌性 債務上限協議有望達成 美股向下 美債息上升

美國製造業、零售及房地產數據均走強，顯示經濟韌性。聯儲局官員對6月份是否暫停升息仍未達成共識。拜登和國會領導人均表示有望周末前達成債務上限協議。美債息上升，債息倒掛擴闊，美股向下。

道瓊斯工業平均指數收跌336點，跌幅1.01%，報33012點。標普500指數收跌26點，跌幅0.64%，報4109點。納斯達克綜合指數收跌22點，或0.18%，報12343點。

聯合健康跌1.47%，報479.72美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累47點，而微軟升0.74%，報311.74元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報172.07元，跌0%，谷歌母公司Alphabet收市報119.51元，升2.57%，亞馬遜收市報113.4元，升1.97%，Facebook收市報238.82元，跌0.01%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.43%，報464點。德國DAX指數收跌0.13%，報15897點；法國CAC 40指數跌0.17%，報7406點；英國富時100指數收跌0.35%，報7751點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.51%，報6627點。

美國2年期債息曾高見4.1158厘，是5月2日4.1493厘後最高。收市報4.0821厘，是5月1日後收市新高，當日報4.1407厘。連升3日，累計升0.1827厘，對上一次連升3日是5月9日。

美國10年期債息曾高見3.5716厘，是5月1日3.6064厘後最高。收市報3.5339厘，是5月1日後收市新高，當日報3.5681厘。連升3日，累計升0.1496厘，對上一次連升3日是5月8日。

美2年期10年期債息倒掛擴闊，曾擴至55.451基點，是5月12日後最闊。收市報55.262基點，是5月1日後收市最闊。

美3個月10年期債息倒掛擴闊，曾擴至188.696基點，是5月11日後最低。收市報165.581基點，是5月12日後收市最闊。

道指曾跌最多1.03%，是5月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.2%。低見33006.19點，是5月4日32937.5點後最低。收市報33012.14點，是3月30日後收市新低，當日報32859.03點。

標指曾跌最多0.64%，是5月12日後最大跌幅，當日跌幅為0.76%。低見4109.86點，是5月12日4099.12點後最低。收市報4109.9點，是5月4日後收市新低，當日報4061.22點。

納指曾跌最多0.33%，是5月12日後最大跌幅，當日跌幅為0.96%。低見12324.52點，是5月15日12263.35點後最低。收市報12343.05點，是5月12日後收市新低，當日報12284.74點。

 

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