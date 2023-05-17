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霍建寧：港燈將公布下調燃料調整費約6％

港燈投資（2638）主席霍建寧在今午股東大會上表示，電價燃料調整費已升到差不多到頂，料下月開始宣布調減約6%，減輕用戶負擔，料全年有機會續跌，估計燃料費的高峰已過。執行董事陳來順補充，燃料調整費將由5月份每度的91.7仙，下調至85.7仙。有關消息將於今午正式公布，

陳來順續表示，正同政府商討未來的資本開支情況，集團借貸無疑上升了，但是財務仍然穩陣，就算2022年息率上升，全年平均利率低於3％。到今年5月份的回報率借貸多於500億元，但是利息成本在3.1厘以下。由於集團有良好借貸紀錄，所以仍可以在市場取得需要的資金，他料會維持現有借貸水平，不會大幅提高。對於會場內股東關心派息會否受高借貸影響，他謂集團向股東提供穩定回報是目標之一。霍建寧更指，集團無意發行新單位，亦不打算回購單位。

霍建寕還稱，最近數年政府要求降低資產回報率，由10％降至8％，以集團约500億元資產計，按年约減少10億元。隨著集團和政府商討，推動由煤發電轉為燃氣發電，增加約260億元資產，令總資產增至逾600億元，按8％回報率計算，可以與過往保持在差不多水平，並令回報保持穩定，期望做得好派多些股息給股東。

港燈正舆港府商討未來項目發展，營運董事鄭祖瀛料到年底前政府會作出公布。他們會支持政府減碳減排、2050年實現碳中和、维持可靠供電及優質服務。在南丫島西南海域建離岸風電場，已向政府提交可行報告，亦獲環保署發出更改環境許可證，政府正考慮其建議中，待之後商討可行時間表，現時未有確切時間表。

鄭祖瀛續指，海怡半島鴨脷洲舊電廠重建酒店項目，正在規劃中，但是工程比較複雜，需顧及附近建築物及設施，仍在處於前期工作階段，最後項目外貌待定並設計中，但是可以開始拆樓。

 