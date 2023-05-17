報告指出，當企業管理層希望負責任地採用AI時，須留意三點。

第一點是使用電腦進行重複乏味的工作，正消耗員工創意，平均每位員工將57%時間用於交流，只有43%用於創意工作上。而損害生產力的首要因素是低效率的會議。

第二點是AI會成為員工的拍檔，當中多達69%的香港受訪者擔心AI會取代他們的工作，另有八成香港員工期待AI可用於行政、分析、創意工作。

第三點是每位員工都須具備使用AI的能力，多達88%的香港管理層預期員工將需要擁有新的技能，另有80%的香港員工表示目前缺乏合適的技能來完成工作。

報告訪問了31,000位來自各行各業的人，涵蓋包括香港在內的31個國家及市場，並分析Microsoft 365中數萬億個電子郵件、會議及聊天信息，以及LinkedIn上的就業市場趨勢。數據顯示急促工作節奏已超出員工的負荷能力，令他們難以創新，建議企業應善用新一代 AI 工具，提高員工創造力和生產力。

其他報道

半日沽空金額55億 盈富沽空金額最多

瑞銀瑞信合併後 料「負商譽」348億美元

恒指半日跌110點 科指跌0.1% 北水續流入

蘋果市值超越羅素2000 Cathie Wood：ChatGPT興起或衝擊其地位

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升2日 近一周高

日本首季實質GDP按季增0.4%

中證監恢復GDR發行審批

微軟CEO反駁馬斯克：我們沒有控制OpenAI

李澤鉅：長建處於有利位置物色收購 剛開展碳捕捉項目

瑞銀因收購瑞信 或錄170億美元美元帳面損失

馬斯克預計未來一年全球經濟嚴峻 Tesla也不可倖免