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微軟調查：逾八成受訪香港員工望減負擔 委託工作予AI

微軟發表報告，指出76%的受訪香港員工表示沒有足夠時間和精力來完成工作，無法好好創新和進行策略思考，另有83%受訪香港員工稱盡可能將工作委託予AI，減輕自己工作。

報告指出，當企業管理層希望負責任地採用AI時，須留意三點。

第一點是使用電腦進行重複乏味的工作，正消耗員工創意，平均每位員工將57%時間用於交流，只有43%用於創意工作上。而損害生產力的首要因素是低效率的會議。

第二點是AI會成為員工的拍檔，當中多達69%的香港受訪者擔心AI會取代他們的工作，另有八成香港員工期待AI可用於行政、分析、創意工作。

第三點是每位員工都須具備使用AI的能力，多達88%的香港管理層預期員工將需要擁有新的技能，另有80%的香港員工表示目前缺乏合適的技能來完成工作。

報告訪問了31,000位來自各行各業的人，涵蓋包括香港在內的31個國家及市場，並分析Microsoft 365中數萬億個電子郵件、會議及聊天信息，以及LinkedIn上的就業市場趨勢。數據顯示急促工作節奏已超出員工的負荷能力，令他們難以創新，建議企業應善用新一代 AI 工具，提高員工創造力和生產力。

 

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