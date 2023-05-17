電能實業（0006）股東今午在股東大會上，關注到集團近年併購減少，主席霍建寧表示，集團的優勢在於有現金在手，將來可以和母公司長江基建（1038）物色很多投資，對收購有利。若有項目落實，盈利便可提升。他又稱，無疑集團自2012至今股價已下跌逾10％，但是連同過往所派特別股息18.5元，回報是可以的。
董事陳來順補充，若由2013年初投資電能至今，過去逾10年時間，年回報率達3.64厘，相對同期盈富基金（2800）的年回報率為2.05厘。過去五年電能的股價升幅達1.36％，相對盈富基金則跌5.4％。
在業務發展方面，行政總裁蔡肇中表示，集團位於英國的資產為受管制業務，在通脹高些時，收入相對提高，因此能源價格變化對當地業務沒有太大影響，對經營的影響輕微。加拿大Canadian Power則受惠於能源價格上升而令業務有顯著上升，因此集團對業務前景審慎樂觀。
電能在低碳策略方面，蔡肇中指，發電業務已由燃煤轉燃氣，並增加使用再生能源，位於荷蘭的轉廢為能發電項目，收集二氧化碳。集團位於OECD（經合组織）內，已再沒有燃煤電廠。集團整體而言，燃煤電廠只佔固定資產少於3％，位於亞洲的燃煤電廠將於2035年會全被淘汰，令碳排放由2020年至2035年，達到碳排放降低67％的目標。
在電網方面，則推動自動化及智能化，接收分散的再生能源發電供應给市場。集團的項目亦增加使用氫氣及沼氣發電，在英國亦以混合20％氫氣打入網絡。在澳洲亦使用再生能源製氫混入網絡，長遠用於生產綠氫輸出市場。
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