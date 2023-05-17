財庫局局長許正宇回應立法會議員提問時表示，港交所（0388）過去一年已接觸不同持份者，包括業界組織、專業團體、發行人和機構投資者等，推進檢討創業板，重申港交所今年內會就創業板提出具體改革建議，並展開正式諮詢。
他透露，港交所已於上市委員會下成立專責小組處理有關創業板的檢討，以吸納來自投資者和證券業內代表的意見，政府亦會繼續協助港交所與其他持份者接觸，更充分掌握各界的看法。
許正宇指，政府了解到市場對改善創業板各個範疇有不同意見，故已要求港交所在審視相關事宜時，要作全面考慮，包括檢討上市制度和第二市場交易機制。他強調，改善創業板旨在讓市場發揮其功用，推動企業在創業板上市和提升成交量，重點是整體提升創業板對發行人和投資者的吸引力，例如發掘來自不同地方的潛在發行人來源；評估潛在發行人是否能夠吸引投資者持續持有及買賣有關股票；提升現時股票流動性；考慮相關風險管控措施等。
他提到，港交所亦會參考各地類似市場的經驗，包括近年內地的中小型及創新企業融資平台的發展。
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