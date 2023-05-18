道瓊斯工業平均指數收漲408點，升幅1.24%，報33420點。標普500指數收漲48點，升幅1.19%，報4158點。納斯達克綜合指數收漲157點，或1.28%，報12500點。

家得寶升3.56%，報292.39美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻66點，而Amgen跌1.26%，報225.02元，拖低道指18點。

科技股方面，蘋果收市報172.69元，升0.36%，谷歌母公司Alphabet收市報120.84元，升1.11%，亞馬遜收市報115.5元，升1.85%，Facebook收市報242.485元，升1.53%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.16%，報463點。德國DAX指數收漲0.34%，報15951點；法國CAC 40指數跌0.09%，報7399點；英國富時100指數收跌0.36%，報7723點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.27%，報6609點。

美國2年期債息曾高見4.173厘，是4月24日後最高。收市報4.154厘，是4月21日後收市新高。連升4日，累計升0.2547厘，對上一次連升4日是4月18日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月18日

美國10年期債息曾高見3.5868厘，是5月1日後最高。收市報3.5641厘，是5月1日後收市新高。連升4日，累計升0.1798厘，對上一次連升4日是5月9日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月9日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至60.549基點，是5月2日後最闊。收市報59.627基點，是4月24日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至174.959基點，是5月16日後最闊。收市報167.428基點，是5月12日後收市最闊。

道指曾升最多1.39%，是5月5日後最大升幅。曾高見33472.38點，是5月10日後最高。收市報33420.77點，是5月10日後收市新高，當日報33531.33點。

標指曾升最多1.33%，是5月5日後最大升幅。曾高見4164.67點，是5月1日後最高。收市報4158.77點，是5月1日後收市新高，當日報4167.87點。

納指曾升最多1.39%，是5月5日後最大升幅。曾高見12514.07點，是2022年8月26日後最高。收市報12500.57點，是2022年8月25日後收市新高，當日報12639.27點。

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