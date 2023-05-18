李澤鉅指出，香港港口持續面臨全球經濟衰退、加息及鄰近港口競爭影響，但是情況料在下半年可逐步改善，並估計香港貨運量回升。集團在港的港口方面，會著重改善营運效率及成本管理，提升競爭力。

在零售業務方面，他稱，隨著香港經濟逐步改善，遊客重臨，他謂零售業務表現正上升中。集團旗下屈臣氏的實體店加網店的O＋O業務，正致力提升會員基礎，期望達到可持續的銷售增長。至於在內地的店舖方面，則擬增加超過300間店舖。從顧客數據顯示，網店的業務量大過實體店逾3倍，這印證O＋O業務模式的重要性。

至於在港的電訊生意方面，李澤鉅稱，客人外遊的漫遊服務用量已經超過疫情前，個別日子更比疫情前超過10％。

在國際電訊業務的運作方面，他說，在推進英國的電訊業務與Vodafone合併的交易，仍在洽談中，從英國通訊管理局(OFCOM)方面了解到的訊息則幾正面。最近集團將旗下的意大利電訊公司WindTre的批發及網絡業務六成股權轉售私募基金EQT方面，他強調，這符合集團的輕資產策略，並可釋放WindTre的價值甚至資本分配，亦助集團取回投資成本。由於長和仍保留有關業務的四成股權，因此若日後業績上升時會受惠。

至於較早前完成出售英國發射塔資產套現後，李澤鉅表示，長和擬動用當中的資金回購股份，但是現時不能具體說明將來回購股份的時間及數量，同時無意發行新股。在此之前，他補充，集團在2022年度已用2億元回購450萬股。至於股息回報方面，他說，集團在2021年度及2022年度分別派息2.66元及2.926元，分別按年增加14.45％及10％，過去兩年呈現逐步增長，將來派息視乎業績、經濟環境及外來因素而定。

在推進青衣聯合船塢用地建屋方面，他謂會在該處各建逾1萬個私人住宅單位及5000個公營房屋，對於有人擔心會影響附近交通負荷，他們正著手做好交通規劃研究，冀尋求好的解決方案。因應香港不夠建屋用地及房屋，他認為這個重建項目對市民及政府提供了方案選擇。

今午長和召開股東大會前亦出現小插曲，遠自英國菲力斯杜港的工人到會埸地下拉橫額示威，要求恢復工運四子職務，及後被工作人員勸籲離開。

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