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PwC報告：去年下半年TMT投資金額較上半年少六成

羅兵咸永道MoneyTree報告顯示，受宏觀因素影響，去年下半年私募及創投（PE/VC）市場熱度轉淡，小額試水態勢明顯，科技、媒體及通訊（TMT）行業的私募股權投資與整體市場走勢一致。根據已披露投資金額的投資項目，TMT行業投資金額為83.9億美元，較上半年下降61%；下半年過億美元投資項目只有16宗，較上半年下降60%；總金額為36.2億美元，較上半年下降66%。

羅兵咸永道指，大額投資依然集中在科技行業中的IT服務、半導體、光電行業等細分行業；期內PE/VC在TMT行業投資總量為1,770宗，較上半年上升7%。

羅兵咸永道中國內地TMT行業主管合夥人高建斌分析，去年下半年整體投資市場活力轉弱，TMT行業明星項目數量也大幅減少，但在國家各項政策支持下，TMT依然是各個行業中比較活躍、資本比較青睞的行業。

去年下半年TMT四大子行業中，科技行業的私募股權投資熱度仍然穩居第一，其投資數量和投資金額佔TMT行業總投資數量和金額的86%和84%，投資數量共計1,521宗，投資總額共計70.33億美元；其中IT服務、半導體、光電行業最受資本關注。

受行業強監管、行業競爭等因素的影響，互聯網及移動互聯網行業在2022年下半年的投資數量和投資金額雙雙下降，較上半年分別跌22%和48%，合計185宗，共10.38億美元。通訊行業在2022年上半年錄得一宗超大額過億投資，而下半年產生數量與金額背離的局面，投資數量共計28宗，較上半年上升33%；投資總額為2.58億美元，較上半年下降90%。娛樂傳媒行業共有投資36宗，投資總額為0.61億美元，較上半年分別跌38%和85%。

 

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