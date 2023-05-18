長江實業（1113）較早前收購英國社屋房託Civitas，主席李澤鉅今午在股東周年大會上表示，集團的聯營公司Civitas Investment Management早於Civitas上市時，已出任投資管理顧問，因此已很熟悉Civitas的運作，促成今次快速收購。
他又說，Civitas基礎穩健，符合集團的投資準則，既可擴大房產組合，亦因為Civitas和很多地區當局及護理機構建立好的合作關係，提供社區護理服務，具有ESG意味，甚至有助當地醫管局減輕壓力，因此在生意之外，別有意義。
至於有股東提問，長實是否撤歐並重回中港市場，李澤鉅強調，他們作出每項投資，均注重質素、穩健回報率，每日他們均椄獲很多投資選擇，涉及不同領域及地域，因此他們物色項目，不是以地點作考慮，而是選擇項目，亦不會志在必得，不識追價。長江集團現時在全球50多國作多元化投資，每個均為他們的在地市場。無論投地及購併，均一向按照嚴格的財務紀律行事，他們無意增發股本。
隨着香港放寬疫情限制，他指，訪港旅客及商務客均見增加，封集團的酒店及服務住宅有正面刺激，入住率及收益均見上升。
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