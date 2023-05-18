渣打香港個人、私人及中小企業銀行部業務主管文偉成表示：「渣打香港積極探索『數碼港元』具備的潛能及擴大其接觸面，並探討『數碼港元』成為現金以外一個安全可靠的貨幣之可行性。我們的用例主要研究於離線支付場景使用『數碼港元』的情況，及測試『數碼港元』在數字經濟下的效益和可能。」

是次用例及「概念驗證」項目，由渣打香港與主責中央銀行基建的德國安全科技公司Giesecke+Devrient(G+D)合作，展示如何透過智能手機、智能卡及其他形式的電子及實體錢包，於在線及離線的支付場景進行交易。該行的用例同時會探索以「數碼港元」作為一種便利全民的支付方式，進一步推廣普及金融。

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