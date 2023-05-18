先導計劃包括多個行業龍頭企業的使用案例，以便金管局深入研究「數碼港元」相關的應用、執行及設計事項。Ripple的使用案例結合「數碼港元」、代幣化房地產及金融借貸協議，採用與 XRP Ledger（XRPL）相同的科技，在私用和安全的帳本系統上運行。

XRPL是一種開源、節能及去中心化的區塊鏈，現已持續運作超過十年。在大多數市民財富組合中，自住物業是具備隨時間升值潛力的一項主要資產。然而，提升自住物業的流動性面對不少阻礙，過程相當耗時及複雜，成本亦甚為高昂。運用XRPL等區塊鏈科技和Ripple央行數碼貨幣（CBDC）平台的力量，香港市民可於數分鐘內方便快捷地出售資產，商業銀行也能更快速地處理貸款和提供更彈性的付款安排。

Ripple中央銀行事務及CBDC副總裁 James Wallis 表示：「在亞太區有許多如香港金融管理局般具前膽性的監管機構，並會積極善用區塊鏈科技的潛力。Ripple 有幸成為少數獲選參與金管局『數碼港元』先導計劃的企業，為香港市民提供現實世界資產代幣化的服務。我們的整合方案將成為業內首個放售房地產資產的案例，向社會展示央行數碼貨幣的潛力。」

其他報道

羚邦：藝術家IP會展辦展 THE FIRST SLAM DUNK港澳票房超4300萬

陳健波：倘沒有國安法 香港就沒有生意可做 一定會沉淪

日本電訊公司NTT伙火電企業購再生能源公司 斥資3000億日圓

匯豐將參與「數碼港元」下兩個試驗項目

HKT Payment、ZA Bank等參與「數碼港元」計劃

李澤鉅：希望政府交椅洲人工島項目「計到數、回到本」

中安證券遭證監會譴責及罰款600萬元

港失業率降至3% 連續12個月下跌

全日沽空金額172億 比率降至17% 盈富沽空金額最多

升幅收窄 恒指收市升166點 科指升幅創近兩周最大 成交不足千億 北水流入跌74% 南水流出

英國預算責任辦公室經濟師：樓價大漲時代已近尾聲

人民幣續貶值 創近5個月最弱

據報印度擬進口920萬桶石油 填補儲備

李澤鉅：長實聯屬早参與Civitas投資管理 助提速收購

PwC報告：去年下半年TMT投資金額較上半年少六成

英國電信計劃至2030年削減42%職位

日本4月貿易赤字錄4324億日圓 連續21個月赤字

辛偉誠：日企將在英投資180億英鎊 主要在清潔能源

李澤鉅：港取消防疫限制 長和在港業務已見改善

半日沽空金額90億 盈富沽空增1倍半日沽空金額90億 盈富沽空增1倍

星島今早起停牌 待發併購內幕消息

SWIFT：4月人民幣佔全球貿易金融貨幣價值4.72% 兩年前僅為1.70%

恒指半日升217點 科指升1.7% 阿里升2.9% 騰訊跌1.1%

CDDC：瑞信AT1減記 不構成觸發CDS賠付條件

傳萬達6月前大規模裁員 市場揣測王健林會否重蹈恒大許家印覆轍

據報匯添富及廣發中證國新央企ETF反應熱烈 已各集資近20億人幣上限

滬深三大指數半日走勢分化 滬指以近半日高位收市

據報德銀同意向性侵案受害者賠償7500萬美元

港元拆息全線向上 1個月HIBOR見近半年高 港元升值 港美利差收窄

中紀委：廣發銀行兩高層涉嫌違法受查

李彥宏：AI不會取代人類工作機會 而是創造更多就業機會