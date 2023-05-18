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Ripple及富邦建「數碼港元」房地產代幣化方案

區塊鏈及加密貨幣方案企業Ripple宣布，旗下房地產代幣化方案獲選為香港金融管理局（金管局）「數碼港元」先導計劃案例。Ripple具備現實世界資產代幣化能力，與台灣富邦金融控股旗下全資子公司富邦銀行（香港）建立使用「數碼港元」的房地產代幣化方案，並獲選為「數碼港元」先導計劃的使用案例。

先導計劃包括多個行業龍頭企業的使用案例，以便金管局深入研究「數碼港元」相關的應用、執行及設計事項。Ripple的使用案例結合「數碼港元」、代幣化房地產及金融借貸協議，採用與 XRP Ledger（XRPL）相同的科技，在私用和安全的帳本系統上運行。

XRPL是一種開源、節能及去中心化的區塊鏈，現已持續運作超過十年。在大多數市民財富組合中，自住物業是具備隨時間升值潛力的一項主要資產。然而，提升自住物業的流動性面對不少阻礙，過程相當耗時及複雜，成本亦甚為高昂。運用XRPL等區塊鏈科技和Ripple央行數碼貨幣（CBDC）平台的力量，香港市民可於數分鐘內方便快捷地出售資產，商業銀行也能更快速地處理貸款和提供更彈性的付款安排。

Ripple中央銀行事務及CBDC副總裁 James Wallis 表示：「在亞太區有許多如香港金融管理局般具前膽性的監管機構，並會積極善用區塊鏈科技的潛力。Ripple 有幸成為少數獲選參與金管局『數碼港元』先導計劃的企業，為香港市民提供現實世界資產代幣化的服務。我們的整合方案將成為業內首個放售房地產資產的案例，向社會展示央行數碼貨幣的潛力。」

 

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