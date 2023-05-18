該集團停牌後，就多項指控，包括被指尋求上市時涉嫌編製虛假會計師報告，所提及的部分業務既不存在，亦隱瞞若干關連交易，甚至有會計師及審核人員涉收取董事長賄賂，委托致同著手跟進調查。但是在調查期間，面對限制，包括未能夠取得全部要求的所有證明文件；無法與部分客戶、供應商及分包商訪談，個別甚至結業和註銷；部分員工已辭去職務而無法取得聯繫；同時集團本身亦無法整理並提供所有已由澳門廉署釋放的文件及資料等。經調查後，基於致同的報告結論，獨立調查委員會的意見認為，集團符合復牌條件。

由於澳門廉署扣留文件，至去年11月始發放電子副本，加上之後受到疫情干擾，因此用於復牌計劃的實質工作的實際時間只餘六個月，因此華記環球向聯交所提交申請，要求將補救期間延長約八個月，至2024年1月31日。集團的股份將申請停牌至另行通知。