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美債上限協議有望達成 標指納指創9個月高 道指升115點

美國國會計劃下周審議有望在周末達成的債務上限協議，將能夠避免有史以來的首次違約，美債息上升，美債息倒掛個別發展，美股續升，標指、納指創9個月高。美國上周首次申領失業救濟人數創2021年以來最大降幅，此前一周數據增加據稱因欺詐所致。OpenAI推出適用於iOS系統的ChatGPT應用程式，並承諾很快將提供Android版App。目前只有美國地區可以下載，未來幾周將擴展到其他國家。

道瓊斯工業平均指數收漲115點，升幅0.35%，報33535點。標普500指數收漲39點，升幅0.95%，報4198點。納斯達克綜合指數收漲188點，或1.51%，報12688點。

微軟升1.44%，報318.52美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻29點，而聯合健康跌1.15%，報479.23元，拖低道指36點。

科技股方面，蘋果收市報175.05元，升1.36%，谷歌母公司Alphabet收市報122.83元，升1.64%，亞馬遜收市報118.15元，升2.29%，Facebook收市報246.85元，升1.8%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.4%，報465點。德國DAX指數收漲1.33%，報16163點；法國CAC 40指數漲0.65%，報7446點；英國富時100指數收漲0.25%，報7742點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.52%，報6377點。

美國2年期債息曾升最多2.97%，是5月5日後最大升幅。曾高見4.2772厘，是4月19日4.282厘後最高。連升5日，累計升0.3524厘，對上一次連升5日是4月19日。

美國10年期債息曾升最多2.56%，是5月1日後最大升幅。曾高見3.6553厘，是3月15日3.7045厘後最高。連升5日，累計升0.2614厘，對上一次連升5日是2022年12月28日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至63.187基點，是5月1日後最闊。連續3日擴闊，累計9.963點，對上一次連續3日擴闊是5月9日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至159.43基點，是5月2日後最窄。

道指曾升最多0.48%，是5月17日後最大升幅，曾高見33579.91點，是5月10日33772.09點後最高。收市報33535.91點，是5月9日後收市新高，當日報33561.81點。連升2日，累計升523.77點，對上一次連升2日是4月28日。

標指曾升最多1.04%，是5月17日後最大升幅，曾高見4202.2點，是2022年8月26日4203.04點後最高。收市報4198.05點，是2022年8月25日後收市新高，當日報4199.12點。連升2日，累計升88.15點，對上一次連升2日是5月8日。

納指曾升最多1.58%，是5月5日後最大升幅，曾高見12698.5點，是2022年8月19日12859.01點後最高。收市報12688.84點，是2022年8月19日後收市新高，當日報12705.21點。連升2日，累計升345.79點，對上一次連升2日是5月11日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月3日。

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