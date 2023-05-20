美股周五先升後跌，道指最多曾跌近200點，收市跌幅收窄至109點或0.33%，報33426點；標跌0.14%至4191點；納指亦挫0.24%，報12657點。美國債務上限談判在周五早上一度因為共和黨談判代表不滿離場而中斷，雖然日中恢復，但持續困擾大市。談判至周五晚第二度中斷。
銀行股受壓，Western Alliance Bancorp（美：WAL）收市跌2.44%至34.32美元，高盛（美：GS）跌1.04%；摩根士丹利（美：MS）瀉2.66%；花旗(美：C)滑落1.5%，美國銀行（美：BAC）倒退1.3%。此外，Nike（美：NKE）股價收市大跌3.46%，表現跑輸大市，亦是為表現最差道指成份股。
一周累計以納指表現最佳，升3.04%，合計已連升五周；標指升1.65%，扭轉連跌兩周的劣勢；道指亦升0.38%。
歐洲股市全線造好，德國DAX指數收市升0.69%至16275點，英、法股分別升0.19%及0.61%。
恒指夜期周五收報19410點，升20點，較恒指收市低水41點；港股ADR比例指數收市19465點，升0.08%或15.4點，匯控（0005）ADR較港收市價升0.77%，折合報59.91港元；友邦（1299）ADR亦升0.41%，折合報79.22元。