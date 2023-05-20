美股周五先升後跌，道指最多曾跌近200點，收市跌幅收窄至109點或0.33%，報33426點；標跌0.14%至4191點；納指亦挫0.24%，報12657點。美國債務上限談判在周五早上一度因為共和黨談判代表不滿離場而中斷，雖然日中恢復，但持續困擾大市。談判至周五晚第二度中斷。