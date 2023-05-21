據新聞稿指，KeeTa App 將於明日(22 日)早上 8 時餐廳營業後，正式啟動送餐服務。旺角、大角咀區市民，可通過 KeeTa App 使用外賣服務並領取迎新優惠﹔KeeTa 在登陸香港後，亦隨即向市民送出優惠，推出「十億激賞」計劃吸引新客及餐廳，當中包餐飲優惠、免運費等。每位註冊新用戶將獲得價值 300 元優惠券，折扣獎賞包括超值專區優惠券、驚喜「額滿」優惠券、免運費券等。

同時，KeeTa 亦將為合作餐廳帶來流量及營銷資源支援，首批合作餐廳包括麥當勞、美心、KFC、吉野家、Pacific Coffee 等，同時涵蓋華御結、鴻福堂、南記粉麵、心粥館、堅信號、吃茶三千等本地熱門餐廳。KeeTa 目前正與亞洲國際餐飲集團旗下的意樂餐廳、百分百餐廳、牛奶冰室等商談合作，更多餐廳即將進駐。目前KeeTa App中，不少餐品最低消費金額僅為 50 至 60 元，顯著低於其他平台。

KeeTa 指，十億激賞計劃加持之下，平台銷售及市場資源投入相當可觀，無論是對已經提供外賣服務的餐廳，抑或是尚在觀望的傳統餐飲商家，都會受惠此紅利期。

針對送遞員，KeeTa 同樣提供包括迎新等的多種獎賞計劃，同時在特殊天氣條件下還會增加對送遞員的獎勵。送遞員工作安全保障方面，KeeTa 已全面覆蓋送遞員的商業保險。

據新聞稿引用研究機構調查顯示，目前本港外賣交易總額佔餐飲行業整體市場比例僅為 8.3%，相比內地21.9%亦仍有較大距離，而「價錢貴」是香港消費者使用外賣服務的最大阻力。KeeTa App 首頁顯眼位置的「一人飯堂」專頁，是 KeeTa 專門推出的一價全包式（即包含餐費和運費）外賣套餐專區，旨在解決香港外賣市場運費及最低消費門檻高昂的問題，以滿足本地食客對於一人外賣的需求。專區內多以高品質、高性價比食品為主，加上運費只需 60 元就能「嗌到餐」。

此外，KeeTa 還獨家推出「準時保」政策，為超時外賣埋單。該產品主要用於解決香港外賣送達不準時的問題，保障消費者用餐體驗。用戶下單後即可獲得準時保服務，毋需為該保險服務支付任何費用，全部費用將由 KeeTa 承擔。「準時保」同樣是 KeeTa 獨家推出的履約保障服務，行內暫無同類保證。

根據規則，當用戶訂單實際送抵時間超出預計最遲時間 15 分鐘後，KeeTa 將針對符合條件的訂單補償不同金額、無任何使用門檻的優惠券，補償優惠券會於約 24 小時內自動送出。除了完善的超時賠償政策，KeeTa 也為送遞員提供了準時獎賞，鼓勵送遞員準時交付，同時利用配送技術提升派單效率，以最大誠意保證食客準時開餐。