新的製氫物料是一片載有正、負極的纖薄陶瓷片，傳輸電阻較低，在攝氏五百至六百度下仍可高效穩定製氫。加上製氫時產生的餘熱，會回收循環再用，減少熱能損失，從而把「電氫轉換效率」提升。

陳彬指出，對比現有的液態製氫技術，其固態製氫系統效率提高超過一成。再者，由於陶瓷薄片的原材料並非採用貴金屬，成本較低。液態技術製氫，每立方氫生產成本約港幣3元，至於固態製氫系統則可降至1.6元，便宜接近一半。

陳彬表示，對於我們這類初創公司，港華能源研究院除了提供資金，讓我們可買更好研發設備，更重要是提供應用場景，如光伏電站，推動我們的產品加快落地。

在得到香港資金和應用場景支持，團隊期望兩年內可做到製氫系統大規模量產，壽命達到過萬小時，成本降低三分之一。

談及港深兩地的科創合作，陳彬認為他團隊的個案，正好表現了兩地的協作模式大有可為，香港擔當不可或缺的投資角色，深圳擁有研發和應用的土壤，加上大灣區在海上風能應用場景有極大機遇，高效能電氫轉換技術正好派上用場，有助加快「綠氫」的廣泛應用。