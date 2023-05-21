港深兩地大學聯手研發固態製氫系統，比傳統以電解水製氫方法，成本減半之餘，而效能提升一成多。今次研究項目由深圳大學土木與交通工程學院助理教授陳彬及其團隊，夥拍香港理工大學成立初創公司，研發新一代的固態製氫系統。項目在今年三月奪得煤氣公司與國家電投聯合主辦的第二屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」銅獎，更因此獲得煤氣公司集團旗下的港華能源研究院青睞，與其簽訂戰略合作，成為研究院的前期孵化項目。
新的製氫物料是一片載有正、負極的纖薄陶瓷片，傳輸電阻較低，在攝氏五百至六百度下仍可高效穩定製氫。加上製氫時產生的餘熱，會回收循環再用，減少熱能損失，從而把「電氫轉換效率」提升。
陳彬指出，對比現有的液態製氫技術，其固態製氫系統效率提高超過一成。再者，由於陶瓷薄片的原材料並非採用貴金屬，成本較低。液態技術製氫，每立方氫生產成本約港幣3元，至於固態製氫系統則可降至1.6元，便宜接近一半。
陳彬表示，對於我們這類初創公司，港華能源研究院除了提供資金，讓我們可買更好研發設備，更重要是提供應用場景，如光伏電站，推動我們的產品加快落地。
在得到香港資金和應用場景支持，團隊期望兩年內可做到製氫系統大規模量產，壽命達到過萬小時，成本降低三分之一。
談及港深兩地的科創合作，陳彬認為他團隊的個案，正好表現了兩地的協作模式大有可為，香港擔當不可或缺的投資角色，深圳擁有研發和應用的土壤，加上大灣區在海上風能應用場景有極大機遇，高效能電氫轉換技術正好派上用場，有助加快「綠氫」的廣泛應用。