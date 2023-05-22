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港股ADR升11點 夜期低水41點 快手、陸控、金融壹賬通等業績

美股向下，港股ADR升11點或0.06%，報19462點，即月恒指夜期升20點，報19410點，夜期低水41點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.36%，折合報332元；阿里巴巴（9988）跌0.49%，折合報82.04元；美團（3690）升0.03%，折合報128.64元；匯控（0005）升0.75%，折合報59.9元；建行（0939）跌0.36%，折合報5.31元。

道期現跌0.053%；標期現跌0.05%；納期現升0.02%。日股現跌0.08%，韓股現升0.1%，澳股現跌0.13%。

VIX指數隔晚升4.73%或0.76點，報16.81點。

紐油現升0.06%或0.04美元，報71.6美元；布油現升0.15%或0.12美元，報75.7美元；金價現升0.04%或0.8美元，報1978.61美元；LME 銅期貨隔晚升0.96%或79美元，報8251.5美元。美國10年期債息現跌0.1%或0.0038厘，報3.6688厘。

今日焦點股份可留意：

銀娛（0027）首季EBITDA升2.1倍 收入升72%。

多間公司最快今日公布業績，包括，快手（1024）、陸控（6623）、金融壹賬通（6638）

萬科（2202）擬增發A股集資最多150億人幣，獲深交所受理。

中電信（0728）4月5G上客淨增402萬戶，中聯通淨增323萬戶。

中移動（0941） 4月5G上客淨增958萬戶，5G客數逼近7億。

金斯瑞生物（1548）公布，公司非全資擁有的傳奇生物向高瓴配售69萬股籌1.74億港元。

美團（3690）外賣平台KeeTa攻港，旺角大角咀成首批試點。

英皇國際（0163）預警全年度虧損擴至最多23億元。

李嘉誠轉移長和系內公司及郵儲行股份。

維他奶（0345）料年度虧轉盈，預計最多賺5500萬。

港交所（0388）：擬於6月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」。

 

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