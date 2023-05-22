美股向下，港股ADR升11點或0.06%，報19462點，即月恒指夜期升20點，報19410點，夜期低水41點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.36%，折合報332元；阿里巴巴（9988）跌0.49%，折合報82.04元；美團（3690）升0.03%，折合報128.64元；匯控（0005）升0.75%，折合報59.9元；建行（0939）跌0.36%，折合報5.31元。
道期現跌0.053%；標期現跌0.05%；納期現升0.02%。日股現跌0.08%，韓股現升0.1%，澳股現跌0.13%。
VIX指數隔晚升4.73%或0.76點，報16.81點。
紐油現升0.06%或0.04美元，報71.6美元；布油現升0.15%或0.12美元，報75.7美元；金價現升0.04%或0.8美元，報1978.61美元；LME 銅期貨隔晚升0.96%或79美元，報8251.5美元。美國10年期債息現跌0.1%或0.0038厘，報3.6688厘。
銀娛（0027）首季EBITDA升2.1倍 收入升72%。
多間公司最快今日公布業績，包括，快手（1024）、陸控（6623）、金融壹賬通（6638）。
萬科（2202）擬增發A股集資最多150億人幣，獲深交所受理。
中電信（0728）4月5G上客淨增402萬戶，中聯通淨增323萬戶。
中移動（0941） 4月5G上客淨增958萬戶，5G客數逼近7億。
金斯瑞生物（1548）公布，公司非全資擁有的傳奇生物向高瓴配售69萬股籌1.74億港元。
美團（3690）外賣平台KeeTa攻港，旺角大角咀成首批試點。
英皇國際（0163）預警全年度虧損擴至最多23億元。
維他奶（0345）料年度虧轉盈，預計最多賺5500萬。
港交所（0388）：擬於6月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」。
其他報道