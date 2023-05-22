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恒指高開28點 中芯升2.6% 電能跌4.7%

 

恒指今早高開28點或0.15%，報19479點，大市成交金額16億元；國指今早高開16點或0.25%，報6609點。恒生科技指數開市報3836點，升0.39%。非必需消費品、金融、衛生保健股推動大市。全市上升股份比例為5.92%，下跌為4.64%，無升跌為89.42%。

建行（0939）、美團（3690）、工行（1398）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、平保（2318）、中行（3988）拖累大市。

藍籌33隻升，18隻下跌，25隻無升跌。中芯（0981）升2.64%，報21.35元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌4.76%，報44元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，6隻下跌，10隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報21.35元，升2.64%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7.76元，跌0.64%。

恒指續低於50天線(19912.12點)。科指續低於10天線(3867.66點)。

銀娛（0027）首季EBITDA升2.1倍 收入升72%。開市報52.55元，升1.06%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，快手（1024）開市報50.5元，升0.9%。陸控（6623）開市報25.85元，跌2.08%。金融壹賬通（6638）無成交，報1.3元。

萬科（2202）擬增發A股集資最多150億人幣，獲深交所受理。開市報10.94元，升0.18%。

中電信（0728）4月5G上客淨增402萬戶，中聯通淨增323萬戶。開市報4.17元，升0.48%。

中移動（0941） 4月5G上客淨增958萬戶，5G客數逼近7億。開市報66.6元，升0.3%。

金斯瑞生物（1548）公布，公司非全資擁有的傳奇生物向高瓴配售69萬股籌1.74億港元。開市報19.74元，升0.1%。

美團（3690）外賣平台KeeTa攻港，旺角大角咀成首批試點。開市報129.7元，升0.86%。

英皇國際（0163）預警全年度虧損擴至最多23億元。無成交，報0.57元。

李嘉誠轉移長和系內公司及郵儲行股份。長和（0001）開市報50.95元，跌0.29%。長實（1113）開市報44.8元，跌0.88%。中國郵儲銀行（1658）開市報5.1元，無升跌。和電香港（0215）開市報1.25元，升0.81%。

維他奶（0345）料年度虧轉盈，預計最多賺5500萬。無成交，報13.16元。

港交所（0388）：擬於6月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」。開市報306元，升0.66%。

破頂股表現

破頂股包括，鋑聯控股（0459）創52周高，見0.148元，開市報0.148元，升6.47%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.27元，開市報2.27元，無升跌。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括正榮地產（6158）低見0.129元，開市報0.129元，跌4.44%。

創52周低，包括，保利協鑫（3800）低見1.73元，開市報1.73元，跌0.57%。

異動股

上升異動股，包括，新源萬恒控股（2326）開市報0.011元，升10%；信能低碳（0145）開市報0.048元，升9.09%；壇金礦業（0621）開市報0.029元，升7.41%；鋑聯控股（0459）創52周高，見0.148元，開市報0.148元，升6.47%；中泛控股（0715）開市報0.017元，升6.25%；中國職業教育（1756）開市報0.86元，升6.17%；維達（3331）開市報22元，升6.02%；維亞生物（1873）開市報1.44元，升5.11%；潼關黃金（0340）開市報0.435元，升4.82%。

下跌異動股，包括，植華集團（1842）開市報0.162元，跌14.74%；辰興發展（2286）開市報0.87元，跌14.71%；先豐服務集團（0500）開市報0.22元，跌9.47%；豆盟科技（1917）開市報0.144元，跌7.1%；新華文軒（0811）開市報6.38元，跌5.48%；電能實業（0006）開市報44元，跌4.76%；長建（1038）開市報44元，跌4.56%；正榮地產（6158）創上市新低，見0.129元，開市報0.129元，跌4.44%。

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