港元現報7.8194元貶值29點子，曾貶值最多63點子，報7.8228元，亦曾升值最多32點子，報7.8133元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌25.37點子至4.71214%；1星期HIBOR升4.23點子至4.7631%；2星期HIBOR升4.05點子至4.7722%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.67點子至4.77619%；6個月期HIBOR升8.08點子至4.77762%；12個月期HIBOR升7.24點子至4.77476%。

美元指數現報103.048貶值0.15點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.13971%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4464%，連續4日收窄，利差是2023年1月03日後最窄，當日差距為-0.1908%。

對上一次連續4日收窄，是2023年5月05日，當日利差報-1.4401%。

其他報道

洪灝：倘美國可躲過衰退 內地製造業和出口勢將關山橫越

審查美光 美國商務部：「堅決反對」

蘋果據報已申請「xrProOS」商標

滬深三大指數開市個別走 人行零投放零回籠 5月LPR維持不變

美債上限談判未達協議 麥卡錫：前景樂觀

內地稱美光在華銷售產品未通過網絡安全審查

港股ADR升11點 夜期低水41點 快手、陸控、金融壹賬通等業績

銀娛首季EBITDA升2.1倍 收入升72%

北水增持盈富 減持碧桂園