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1個月HIBOR創5個月高 港美息差收至4個月最窄 港元反覆貶值

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升5日，升8.17點子至4.77506%，是2022年12月16日後最高，當日報4.80577%。對上一次連升5日是2023年4月25日，當日拆息報3.23375%。

港元現報7.8194元貶值29點子，曾貶值最多63點子，報7.8228元，亦曾升值最多32點子，報7.8133元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌25.37點子至4.71214%；1星期HIBOR升4.23點子至4.7631%；2星期HIBOR升4.05點子至4.7722%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.67點子至4.77619%；6個月期HIBOR升8.08點子至4.77762%；12個月期HIBOR升7.24點子至4.77476%。

美元指數現報103.048貶值0.15點或0.15%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.13971%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4464%，連續4日收窄，利差是2023年1月03日後最窄，當日差距為-0.1908%。

對上一次連續4日收窄，是2023年5月05日，當日利差報-1.4401%。

 

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