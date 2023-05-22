拜登稱美中關係料很快改善，G-7公報也表示希望與內地建立穩定關係，加上美國債務上限協議仍有望達成，港股反覆向上，科技股推動大市。
恒指今早高開28點，高位升334點，低位跌40點，高低波幅375點。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。全市上升股份比例為26.46%，下跌為22.66%，無升跌為50.87%。
恒指半日升253點或1.3%，報19703點，大市成交金額537億元；國指升104點或1.58%，報6698點。恒生科技指數收報3913點，升2.4%。
藍籌股成交金額202.27億元，佔大市成交37.66%；科指成份股成交金額110.57億元，佔大市成交20.59%；國指成份股成交金額180.59億元，佔大市成交33.62%。
窩輪及牛熊證成交金額減少20.77%，至85.88億元，佔大市成交15.98%。牛熊證成交金額38.24億元，減少36.86%；窩輪成交金額47.64億元，減少0.41%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。電能實業（0006）、中電（0002）、煤氣（0003）拖累大市。
藍籌66隻升，9隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升5.81%，收報44.6元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌7.48%，收報42.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報53.2元，升6.29%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報23.85元，跌0.63%。
恒指升穿250天線(19695.81點)，10天線(19739.24點)得而復失。科指升穿10天線(3875.36點)、20天線(3878.7點)。
北水南下合計淨流出15.09億元，較上日增加93.92%，連續第2日流出，累計流出22.87億元。南水北上合計淨流入37.21億元人民幣，終止連續2日流出。
銀娛（0027）首季EBITDA升2.1倍 收入升72%。收報52.8元，升1.54%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，快手（1024）收報53.2元，升6.29%。陸控（6623）收報26.05元，跌1.33%。金融壹賬通（6638）收報1.3元，無升跌。
萬科（2202）擬增發A股集資最多150億人幣，獲深交所受理。收報11.04元，升1.1%。
中電信（0728）4月5G上客淨增402萬戶，中聯通淨增323萬戶。收報4.19元，升0.96%。
中移動（0941） 4月5G上客淨增958萬戶，5G客數逼近7億。收報66.65元，升0.38%。
金斯瑞生物（1548）公布，公司非全資擁有的傳奇生物向高瓴配售69萬股籌1.74億港元。收報19.48元，跌1.22%。
美團（3690）外賣平台KeeTa攻港，旺角大角咀成首批試點。收報131.3元，升2.1%。
英皇國際（0163）預警全年度虧損擴至最多23億元。收報0.55元，跌3.51%。
李嘉誠轉移長和系內公司及郵儲行股份。長和（0001）收報51.2元，升0.2%。長實（1113）收報45.2元，無升跌。中國郵儲銀行（1658）收報5.1元，無升跌。和電香港（0215）收報1.23元，跌0.81%。
維他奶（0345）料年度虧轉盈，預計最多賺5500萬。收報13.24元，升0.61%。
港交所（0388）：擬於6月19日推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」。收報309.2元，升1.71%。
破頂股包括，飛思達科技（1782）創上市新高，見3.43元，收報3.4元，升9.68%；智欣集團控股（2187）創上市新高，見6.25元，收報6.03元，跌1.31%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1030.05元，收報1030.05元，升0.1%；力盟科技（2405）創上市新高，見2.46元，收報2.36元，升10.28%；雅士利國際（1230）創52周高，見1.18元，收報1.18元，無升跌；中亞烯谷集團（0063）創52周高，見0.134元，收報0.125元，跌1.57%；中船防務（0317）創52周高，見12.58元，收報12.38元，升1.48%；鋑聯控股（0459）創52周高，見0.148元，收報0.137元，跌1.44%；廣深鐵路股份（0525）創52周高，見2.43元，收報2.32元，升2.2%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.74元，收報0.59元，跌15.71%；建鵬控股（1722）創52周高，見0.204元，收報0.198元，升0.51%；威誠國際控股（8107）創52周高，見2.13元，收報2.13元，升5.97%；FUTURE DATA（8229）創52周高，見0.87元，收報0.86元，升1.18%。
22隻股份創上市新低，其中十隻包括，泰凌醫藥（1011）低見0.051元，收報0.052元，跌1.89%；中原建業（9982）低見0.395元，收報0.4元，跌3.61%；新威國際（0058）低見0.081元，收報0.081元，跌14.74%；天譽置業（0059）低見0.016元，收報0.017元，跌5.56%；ＡＰＯＬＬＯ出行（0860）低見0.094元，收報0.094元，跌4.08%；未來發展控股（1259）低見0.027元，收報0.027元，跌10%；親親食品（1583）低見0.94元，收報0.94元，跌14.55%；清科創業（1945）低見1.61元，收報1.61元，跌8%；匯森家居（2127）低見0.2元，收報0.204元，跌2.39%；瑞科生物（2179）低見11.9元，收報12元，跌14.29%。
26隻股份創52周低，其中十隻包括，信利國際（0732）低見0.86元，收報0.88元，升2.33%；保利協鑫（3800）低見1.73元，收報1.82元，升4.6%；金山科技工業（0040）低見0.51元，收報0.55元，跌1.79%；國浩集團（0053）低見58.05元，收報59.6元，跌0.67%；信達國際控股（0111）低見0.3元，收報0.31元，跌6.06%；正商實業（0185）低見0.65元，收報0.66元，無升跌；廖創興企業（0194）低見6元，收報6.11元，跌1.93%；芯成科技（0365）低見0.3元，收報0.3元，跌13.04%；WKK INTL (HOLD)（0532）低見0.56元，收報0.58元，無升跌；豐盛控股（0607）低見0.084元，收報0.085元，跌2.3%。
異動股
上升異動股，包括，王朝酒業（0828）收報0.25元，升19.05%；滉達富控股（1348）平上市低位0.063元，收報0.082元，升17.14%；新威工程集團（8616）收報0.062元，升14.81%；香港生力啤（0236）收報0.78元，升13.04%；山東國信（1697）收報0.44元，升12.82%；中泛控股（0715）收報0.018元，升12.5%；米格國際（1247）收報0.85元，升11.84%；中國來騎哦（8039）收報0.57元，升11.76%；看通集團（1059）收報0.335元，升11.67%。
下跌異動股，包括，植華集團（1842）收報0.15元，跌21.05%；中國城市基礎設施（2349）創上市新低，見0.042元，收報0.042元，跌20.75%；倢冠控股（8606）收報0.142元，跌18.86%；保德國際發展（0372）收報0.052元，跌18.75%；薈萃國際（控股）（8041）見52周低0.201元，收報0.225元，跌16.67%；天潤雲（2167）收報9.58元，跌15.82%；國際娛樂（1009）創52周高，見0.74元，收報0.59元，跌15.71%；香港通訊國際控股（0248）收報0.06元，跌15.49%；新威國際（0058）創上市新低，見0.081元，收報0.081元，跌14.74%；親親食品（1583）創上市新低，見0.94元，收報0.94元，跌14.55%；瑞科生物（2179）創上市新低，見11.9元，收報12元，跌14.29%。
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