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匯豐：對今年內地經濟看法仍然正面 料商品零售帶動下一輪復蘇

4月中國零售、投資數據差過市場預期，匯豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶表示，目前內地復蘇情况不一，零售消費復蘇強勁，預期今年將按年上升10%，同時4月私人投資按年仍在收縮。不過他們對今年內地經濟增長仍基本正面，過去3年防疫，內地居民和企業恢復儲蓄需時，因此需時復蘇。匯豐早前上調今年中國經濟增長至6.3%，明年預期為5%。

劉晶指出，服務消費在零售數據只計入餐飲，只佔數據一小部分，從旅遊、交通等高頻數據顯示內地服務復蘇相當強勁，帶動就業回升。她預期隨着經濟經續改善，商品消費將會帶動下一步復蘇，營商環境好轉會推動私人投資見底回升。

貸款基準利率連續9個月没有下調，劉晶指從近期發達市場由低通脹很快轉為高通脹，相信內地當局從中汲取教訓，在貨幣寬鬆上會相對保守。內地地方政府償債問題引起市場關注，劉晶指中央政策曾在2017年提出目標在5至10年基本解決隱含債務問題，但過去三年地方政策財政因防疫受不少挑戰。她預期內地會謹慎地處理債務問題，降低現有風險同時避免引發新的問題。

人民幣匯率近日跌穿7算，匯豐亞洲外匯分析主管周淑芬指出，主要是受市場對中國經濟復蘇信心稍為減弱、缺乏外資流入，以及股息派息的季節性因素影響，另外整體亞洲貨幣也受低息率、出口疲弱和外匯儲備積累影響走弱。她預期今年底在聯儲局轉向鴿派、中國經濟增長帶動下，預期人民幣將回升至6.8，不過人民幣匯率也受聯儲局利率政策等外部因素影響，轉勢時間較難預測。

匯豐早前將今年香港經濟增長預測至5%，劉晶預期今年本港消費總額可按年增長25%，除了本地消費恢復，內地旅客目前來港旅遊相對較緩慢，不過預期下半年可恢復至疫前水平，全年計則回復至疫前的三分之二，為零售帶來穩定支持。雖然高息影響私人投資，不過政府投資和內地客來港置業，可為本港投資帶來不錯支持。