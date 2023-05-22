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官媒：「中特估」並非直接理解為拔高國企估值 引導資金推動股價

內地官媒《經濟日報》發表署名金觀平的評論文章表示，探索建立中國特色估值體系，不能簡單地理解為直接拔高國企估值水平，引導資金推動股價短期、快速上漲，這既不符合資本市場一般規律，也不利於國企持續健康發展，更與中央「打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場」的要求相悖。

文章指出，要抓住「中特估」的機遇，歸根結底要靠國企練好內功。一方面，要繼續深化國有企業改革，完善現代公司治理，持續改善基本面和經營效益，提升核心競爭力，用優秀業績展現明朗的發展態勢。另一方面，要充分運用資本市場工具，推動專業化、產業化戰略性重組整合，優化佈局，提質增效。同時，進一步強化公眾公司意識，主動加強投資者關係管理，讓市場更好認識企業內在價值。

文章提到，機構投資者也應更有作為。機構投資者是市場的主要資金力量，具有十分重要的導向作用，要牢固樹立價值投資、長期投資理念。在引導市場進行資源配置過程中，既不能簡單套用西方市場估值理論，也不能搞短期炒作，而是要加強對包括國企在內優質企業的調查研究，不斷完善契合不同類型上市公司的估值邏輯，助力探索形成符合中國特色的估值定價體系，更好服務經濟高質量發展。

文中指出，估值高低直接體現市場對上市公司的認可程度，不管國企還是民企，市場最終衡量的還是經營效益及能否持續穩定地創造價值。更完善的公司治理、更有效的盈利模式、更可持續性的發展前景，才是「中特估」的應有之義，才是中國資本市場健康發展的長久之道。

 

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