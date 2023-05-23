美國總統拜登和共和黨麥卡錫就債務上限問題進行了富有成效的會談，但尚未達成協議。另外，聯儲局內部對於是否暫停加息存分歧，兩位鷹派官員與鮑威爾唱反調，稱抗通脹或還需進一步加息。美債息上升，2年期、10年期齊齊連升7日，升兩逾兩個月高。美債息倒掛個別發展。道指下跌，標指納指上升，納指更創9個月收市新高。
道瓊斯工業平均指數收跌140點，跌幅0.42%，報33286點。標普500指數收漲0點，升幅0.02%，報4192點。納斯達克綜合指數收漲62點，或0.5%，報12720點。
麥當勞跌2.1%，報289.35美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累40點，而微軟升0.89%，報321.18元，貢獻道指18點。
科技股方面，蘋果收市報174.2元，跌0.54%，谷歌母公司Alphabet收市報125.05元，升1.86%，亞馬遜收市報115.01元，跌1.06%，Facebook收市報248.32元，升1.09%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報468點。德國DAX指數收跌0.32%，報16223點；法國CAC 40指數跌0.19%，報7478點；英國富時100指數收漲0.19%，報7770點。
納斯達克中國金龍指數收漲2.06%，報6455點。
美國2年期債息曾升最多1.76%，是5月19日後最大升幅。高見4.341厘，是5月19日4.3468厘後最高。收市報4.3154厘，是3月10日後收市新高，當日報4.5862厘。連升7日，累計升0.4161厘，對上一次連升7日是2022年9月16日。
美國10年期債息曾升最多1.46%，是5月19日後最大升幅，當日升幅為2%。高見3.7264厘，是3月13日3.7563厘後最高。今日收市報3.7148厘，是3月9日後收市新高，當日報3.9032厘。連升7日，累計升0.3305厘，對上一次連升7日是2022年4月11日。
美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至62.086基點，是5月19日後最闊。收市報60.699基點，是5月18日後收市最闊。
美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至153.029基點，是5月2日147.817基點後最窄。收市報155.096基點，是5月1日後收市最窄。連續3日窄，累計12.332點，對上一次是5月15日。
道指曾跌最多0.65%，是5月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.03%。低見33207.85點，是5月17日33050.41點後最低。收市報33286.58點，是5月16日後收市新低，當日報33012.14點。連跌2日，累計跌249.33點，對上一次連跌2日是5月9日。
標指曾升最多0.41%，是5月18日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見4209.22點，是5月19日4212.91點後最高。收市報4192.63點，是5月18日後收市新高，當日報4198.05點。
納指曾升最多0.78%，是5月18日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見12756.22點，是2022年8月19日12859.01點後最高。收市報12720.78點，是2022年8月18日後收市新高，當日報12965.34點。
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