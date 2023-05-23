道瓊斯工業平均指數收跌140點，跌幅0.42%，報33286點。標普500指數收漲0點，升幅0.02%，報4192點。納斯達克綜合指數收漲62點，或0.5%，報12720點。

麥當勞跌2.1%，報289.35美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累40點，而微軟升0.89%，報321.18元，貢獻道指18點。

科技股方面，蘋果收市報174.2元，跌0.54%，谷歌母公司Alphabet收市報125.05元，升1.86%，亞馬遜收市報115.01元，跌1.06%，Facebook收市報248.32元，升1.09%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.02%，報468點。德國DAX指數收跌0.32%，報16223點；法國CAC 40指數跌0.19%，報7478點；英國富時100指數收漲0.19%，報7770點。

納斯達克中國金龍指數收漲2.06%，報6455點。

美國2年期債息曾升最多1.76%，是5月19日後最大升幅。高見4.341厘，是5月19日4.3468厘後最高。收市報4.3154厘，是3月10日後收市新高，當日報4.5862厘。連升7日，累計升0.4161厘，對上一次連升7日是2022年9月16日。

美國10年期債息曾升最多1.46%，是5月19日後最大升幅，當日升幅為2%。高見3.7264厘，是3月13日3.7563厘後最高。今日收市報3.7148厘，是3月9日後收市新高，當日報3.9032厘。連升7日，累計升0.3305厘，對上一次連升7日是2022年4月11日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴至62.086基點，是5月19日後最闊。收市報60.699基點，是5月18日後收市最闊。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至153.029基點，是5月2日147.817基點後最窄。收市報155.096基點，是5月1日後收市最窄。連續3日窄，累計12.332點，對上一次是5月15日。

道指曾跌最多0.65%，是5月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.03%。低見33207.85點，是5月17日33050.41點後最低。收市報33286.58點，是5月16日後收市新低，當日報33012.14點。連跌2日，累計跌249.33點，對上一次連跌2日是5月9日。

標指曾升最多0.41%，是5月18日後最大升幅，當日升幅為1.04%。高見4209.22點，是5月19日4212.91點後最高。收市報4192.63點，是5月18日後收市新高，當日報4198.05點。

納指曾升最多0.78%，是5月18日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見12756.22點，是2022年8月19日12859.01點後最高。收市報12720.78點，是2022年8月18日後收市新高，當日報12965.34點。

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