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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止5連升 隔夜息跌63點子 港美息差連續4日收窄

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止5連升，跌13.82點子至4.63685%，是5月18日後最低，當日報4.57238%。對上一次終止5連升是5月12日，當日拆息報4.3425%。

港元現報7.8278元升值3點子，曾貶值最多17點子，報7.8298元，亦曾升值最多30點子，報7.8251元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌63.7點子至4.07512%；1星期HIBOR跌28.05點子至4.48262%；2星期HIBOR跌21.02點子至4.56196%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌4.36點子至4.73262%；6個月期HIBOR升0.63點子至4.78387%；12個月期HIBOR升0.55點子至4.7803%。

美元指數現報103.305升值0.107點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.13971%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4464%，連續4日收窄，利差是2023年1月03日後最窄，當日差距為-0.1908%。

對上一次連續4日收窄，是2023年5月05日，當日利差報-1.4401%。

 

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