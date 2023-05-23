鄭維新擁有逾37年的本地和國際管理經驗，曾於多間亞洲最大的企業出任高級管理職位。鄭維新現任永泰地產有限公司副主席兼行政總裁，他亦是逸蘭酒店及公寓管理有限公司主席。他曾在和記黃埔有限公司和九龍倉集團有限公司出任管理層職務，推動公司在中國和美國的業務發展，包括設立合資企業、進行併購及共同投資。

鄭維新的董事會經驗涵蓋多個行業，他曾經出任渣打銀行（香港）有限公司、電視廣播有限公司和​東方海外（國際）有限公司的獨立非執行董事。他亦曾在多個諮詢和法定機構擔任要職，包括出任香港證券及期貨事務監察委員會非執行董事丶香港機場管理局董事會成員，以及市區重建局和大學教育資助委員會主席。

鄭維新長期熱心參與文化藝術和醫療服務發展，現為香港特別行政區文化委員會成員﹑養和醫療集團臨床管治委員會成員，以及香港演藝學院校董會主席。

香港上海匯豐銀行有限公司主席王冬勝表示，「我們很榮幸歡迎鄭維新先生加入董事會。他傑出的領導能力，加上他對亞洲以至環球市場的深厚認識，對匯豐執行策略、推動盈利增長及為所有持份者創造價值方面能帶來裨益」。

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