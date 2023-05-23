同時，港華智慧能源與上海燃氣及申能集團訂立終止協議，訂約方同意待減資協議生效後終止擬議南向認購事項、由訂約方訂立的日期為2020年10月27日之上海燃氣股東協議及上海燃氣日期為2020年10月27日之章程。

據公告，上海市正積極部署疫情後的全面恢復經濟措施，作為重要的公用事業服務提供者，上海燃氣積極履行在保障燃氣供應、穩定能源成本等方面的社會責任。作為公用事業的營運商及上海燃氣的合作方，中華煤氣及港華智慧能源見證及深明此任務的重要性及面對的艱巨責任。

鑑於上述原因，並綜合考量其他因素，訂約方經友好協商後同意當前在疫情復蘇的大環境下，港華智慧能源退出上海燃氣之股本權益，能為上海燃氣在這關鍵及重要時刻提供更大而靈活的營運空間。訂約方認為該安排有利於上海燃氣持續履行其社會責任，向上海市社會大眾供應穩定及優價的能源，從而能夠為上海市經濟復蘇及發展做出應有貢獻。

港華智慧能源擬將退出事項所得款項淨額約46.6億元用作港華智慧能源集團之一般營運資金。

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