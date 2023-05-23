moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

胡錫進：「建議以後坐國泰 非廣東地區的乘客都只講普通話」

就國泰（0293）空中服務員涉嫌歧視非英語乘客一事，《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文指，若披露者講述的細節屬實，國泰員工內一些人對內地乘客的態度確實很成問題。恐怕不光需要處罰相關空乘，還需要在國泰員工中開展尊重包括內地在內所有乘客的教育。

 

相關報道

李家超批涉事國泰空服不尊重乘客 傷害內地同胞感情 國泰股價曾跌2.5%

胡錫進表示，香港修例風波期間，一些國泰員工有非常錯誤的表現。「端正員工的價值觀，不讓有問題的價值觀在對客戶的服務中有所浮現，這是每一個大型公司都要重視去做的一件事。內地市場對國泰無疑很重要，維護自己在內地公眾中的形象對國泰同樣很重要。從國泰迅速發致歉聲明可以看出，國泰對此也的確是高度重視的。」

 

空中服務員涉嫌歧視非英語乘客 國泰：涉事空服員已停職調查

內地客轟空中服務員歧視非英語乘客 國泰：對事件高度重視 將嚴肅調查

胡錫進更在文末建議，以後坐國泰，非廣東地區的乘客都只講普通話。「內地這麼大市場，國泰理應為飛內地的航班配足能講普通話的空乘人員。乘外航去其他國家，建議也都先講普通話，實在講不通再說外文，那些航空公司都有義務配懂中文的空乘。目前在各大國際機場，免稅店裡懂中文的櫃檯服務員比比皆是，航空公司為何就做不到呢？不應該。尊重有一部分是要靠我們自己掙來的。」

其他報道

 

官媒：內地遊客是港服務業衣食父母之一 國泰應重拳整頓 剎停歪風