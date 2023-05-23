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胡錫進表示，香港修例風波期間，一些國泰員工有非常錯誤的表現。「端正員工的價值觀，不讓有問題的價值觀在對客戶的服務中有所浮現，這是每一個大型公司都要重視去做的一件事。內地市場對國泰無疑很重要，維護自己在內地公眾中的形象對國泰同樣很重要。從國泰迅速發致歉聲明可以看出，國泰對此也的確是高度重視的。」

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胡錫進更在文末建議，以後坐國泰，非廣東地區的乘客都只講普通話。「內地這麼大市場，國泰理應為飛內地的航班配足能講普通話的空乘人員。乘外航去其他國家，建議也都先講普通話，實在講不通再說外文，那些航空公司都有義務配懂中文的空乘。目前在各大國際機場，免稅店裡懂中文的櫃檯服務員比比皆是，航空公司為何就做不到呢？不應該。尊重有一部分是要靠我們自己掙來的。」

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