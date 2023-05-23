證監會今日公布虛幣資產交易平台諮詢總結，指引將於6月1日起生效。證監會中介機構部臨時主管蔡鍾輝表示，如果交易平台於6月1日號在港已有運作，需於9個月內向證監會申請牌照，現時未有批出牌照，預計下半年起將有平台獲取牌照後為香港散戶提供服務，證監會網頁將設有列表供查詢。
他續稱，根據新的指引，海外交易平台沒有牌照時，不可在香港以廣告、KOL等方式招攬用戶，否則亦會觸犯法例，證監會將積極監察及執法。
蔡鍾輝又指，以內地散戶為例，由於不同地區有不同監管要求，交易平台有責任遵守相關地區的規則，亦會要求交易平台不能接受相關地區散戶，要提供一些措施包括IP地址等，以防止相關地區的散戶開設戶口。
證監會金融科技組主管黃樂欣就指，有關發牌所需的時間，諮詢文件已提出方法以縮短時間，交易平台可向證監會提供外部報告，以了解合規情況，證監會亦可更快、更安心批出牌照。她表示，暫未知有多少交易平台將會申請牌照。
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