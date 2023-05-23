他續稱，根據新的指引，海外交易平台沒有牌照時，不可在香港以廣告、KOL等方式招攬用戶，否則亦會觸犯法例，證監會將積極監察及執法。

蔡鍾輝又指，以內地散戶為例，由於不同地區有不同監管要求，交易平台有責任遵守相關地區的規則，亦會要求交易平台不能接受相關地區散戶，要提供一些措施包括IP地址等，以防止相關地區的散戶開設戶口。

證監會金融科技組主管黃樂欣就指，有關發牌所需的時間，諮詢文件已提出方法以縮短時間，交易平台可向證監會提供外部報告，以了解合規情況，證監會亦可更快、更安心批出牌照。她表示，暫未知有多少交易平台將會申請牌照。

其他報道

胡錫進：「建議以後坐國泰 非廣東地區的乘客都只講普通話」

李家傑到訪沙特阿美總部

中國歐盟商會主席：未來二十年內地增長面臨高原期

港華智慧能源退股上海燃氣 涉資47億元

官媒：內地遊客是港服務業衣食父母之一 國泰應重拳整頓 剎停歪風

百度前副總裁馬傑據報加入創新工廠 設AIGC公司

TikTok據報重組電商部門 聚焦英美市場

金軟首季多賺96% 收入遜預期

全日沽空金額140億 比率升至16% 盈富沽空金額最多

證監會公布虛幣資產平台諮詢總結 指引6月1日起生效

恒指收市跌246點 成交跌穿870億 見一周低 10天線將跌穿250天線

有Twitter用戶稱打字是影響人類進步的最大瓶頸 馬斯克：Neuralink

空中服務員涉嫌歧視非英語乘客 國泰：涉事空服員已停職調查

內地客轟空中服務員歧視非英語乘客 國泰：對事件高度重視 將嚴肅調查

陸金所首季少賺87%

半日沽空金額51億 盈富沽空金額最多

恒指半日跌114點 北水轉流入 快手升4% 「中特估」回吐