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債務上限談判再陷僵局 美債息差擴闊 道指跌231點

美國眾議院議長麥卡錫稱兩黨「根本沒有接近」達成協議，共和黨主要代表暗示債務上限談判已經陷入僵局，暫無後續會談打算。另外，議員稱鮑威爾向他們暗示通脹仍令人擔憂。美債息短升長跌，美國2年期債息連升8日兼創兩個月高，美債息差擴闊，美股向下。

道瓊斯工業平均指數收跌231點，跌幅0.7%，報33055點。標普500指數收跌47點，跌幅1.13%，報4145點。納斯達克綜合指數收跌160點，或1.27%，報12560點。

Visa跌2.9%，報224.58美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累44點，而Chevron升2.89%，報156.85元，貢獻道指29點。

科技股方面，蘋果收市報171.56元，跌1.51%，谷歌母公司Alphabet收市報122.56元，跌1.99%，亞馬遜收市報114.99元，跌0.01%，Facebook收市報246.74元，跌0.63%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.6%，報466點。德國DAX指數收跌0.44%，報16152點；法國CAC 40指數跌1.33%，報7378點；英國富時100指數收跌0.11%，報7762點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.45%，報6298點。

美國2年期債息曾升最多2.09%，是5月19日後最大升幅。高見4.4058厘，是3月15日4.407厘後最高。收市報4.316厘，是3月10日後收市新高，當日報4.5862厘。連升8日，累計升0.4167厘，對上一次連升8日是2022年9月19日

美國10年期債息曾跌最多0.77%，是5月22日後最大跌幅，當日跌幅為0.88%。低見3.6861厘，是5月22日3.6402厘後最低。收市報3.6919厘，是5月19日後收市新低，當日報3.6726厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至66.054基點，是4月20日66.202基點後最闊。收市報63.477基點，是4月19日後收市最闊。連續兩日擴闊，累計3.724基點，對上一次連跌2日是5月17日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至174.868基點，是5月18日後最闊。收市報161.23基點，是5月17日後收市最闊。

道指曾跌最多0.82%，是5月16日後最大跌幅，當日跌幅為1.03%。低見33013.29點，是5月16日33006.19點後最低。收市報33055.51點，是5月16日後收市新低，當日報33012.14點。連跌3日，累計跌480.4點，對上一次連跌3日是5月10日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是5月10日。

標指曾跌最多1.19%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.88%。低見4142.54點，是5月17日4113.62點後最低。收市報4145.58點，是5月16日後收市新低，當日報4109.9點。

納指曾跌最多1.31%，是5月2日後最大跌幅，當日跌幅為1.62%。低見12554.43點，是5月18日12512.26點後最低。收市報12560.25點，是5月17日後收市新低，當日報12500.57點。

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