鄭州市發改委公布實施方案及若干政策的徵求意見稿，目標2025年元宇宙核心產業規模突破500億元人民幣（下同），帶動相關產業規模超過2000億元，藉此帶動實體濟轉型，力爭三年內將鄭州市締造成「全國一流元宇宙創新之城」。

鄭州市發改委指，擬對整個遷入鄭州和在鄭州落地的區域總部的元宇宙領域龍頭企業、重大科研平台，給予最高2億元啟動資金；若組織實施鄭州市重大科技專項項目，單個項目財政可獲支持資金至少1000萬元。

該部門指，鼓勵企業、街區、商業綜合體等建設特色元宇宙示範工廠、元宇宙街區；元宇宙工廠和街區可獲資金支持，按實際投資額的30%給予最多600萬元的資金支持。該部門擬對引進的「高端創業團隊」給予最高2000萬元項目資助，「創業領軍團隊」給予最高500萬元，「創新領軍團隊」給予最高300萬元。

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